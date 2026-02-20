Vom Balkan bis Westeuropa: Europa versinkt im Unwetter-Chaos

Vom Mittelmeer bis zu den Alpen: Europa kämpft mit Schnee, Fluten und Sturmgewalt – und die Bilanz ist dramatisch.

Chaos in Österreich und Slowenien

Hierzulande traf das Unwetter mit voller Wucht. Starke Schneefälle legten den Flughafen Wien vorübergehend lahm – der internationale Betrieb wurde für mehrere Stunden eingestellt. Von 117 bis neun Uhr geplanten Flügen wurden bereits 19 gestrichen. „Wegen des anhaltenden Schneesturms wird die Betriebsunterbrechung bis 12 Uhr verlängert“, teilte der Flughafen mit – verbunden mit der Hoffnung, dass nach dem Mittag erste Maschinen abheben können, wie die Kronen Zeitung berichtete.

Auf den Autobahnen im Osten und Süden des Landes blieben Hunderte Lkw im Schnee stecken. Die Polizei sah sich gezwungen, die Wiener Umfahrung in beiden Richtungen über Nacht vollständig zu sperren, die Räumungsarbeiten dauerten noch an. In Tirol erfasste eine Lawine einen Bus mit elf Insassen – alle blieben unverletzt. Im Süden des Landes brachen Äste unter der Schneelast auf Stromleitungen zusammen, mehr als 4.000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom.

Im benachbarten Slowenien traf der Wintereinbruch den Raum Maribor und Celje besonders hart. Rund 30.000 Haushalte im Großraum Maribor und weitere 6.000 im Raum Celje waren ohne Strom, in Maribor kam es zudem zu Problemen mit der Wasserversorgung. Schneeverwehungen beeinträchtigten den Verkehr in weiten Teilen des Landes erheblich. Am stärksten schneite es in der Kärntner Region und im Drautal, der Schneefall sollte laut Prognosen bis zum späten Nachmittag anhalten.

Heftige Unwetter haben in den vergangenen Tagen weite Teile Europas in Ausnahmezustände versetzt – von der dalmatinischen Küste über die Alpen bis in den Westen Frankreichs.

An der dalmatinischen Küste Kroatiens sorgte eine kräftige Zyklonflut in Kombination mit dem stürmischen Südwind für teils dramatische Überschwemmungen. Das Meer drang in Wohnhäuser im Sibeniker Stadtteil Dolac ein, besonders angespannt war die Lage in Kaštela, Split, Trogir und auf der Halbinsel Ciovo. Wie das Portal Morski.hr berichtet, trieb der extrem niedrige Luftdruck in Verbindung mit den anhaltenden Winden den Meeresspiegel rasch in die Höhe – ein Phänomen, das beim Durchzug tiefer Tiefdruckgebiete über die Adria regelmäßig auftritt.

Starker Regen verschärfte die Situation zusätzlich, da die Entwässerungssysteme der Belastung nicht standhielten. In Tribunj stand eine Straße unter Wasser, in Donji Kaštela versuchten Bewohnerinnen und Bewohner mit Sandsackbarrieren, ihre Häuser zu schützen. Zahlreiche Fähr- und Schiffsverbindungen zu den Inseln wurden eingestellt. Eine Entspannung ist laut Morski.hr erst mit einer Windrichtungsänderung zu erwarten.

Auch im Nordwesten des Landes – auf dem Sljeme, dem Zavižan, im Gorski kotar und in der Lika – setzte in den Morgenstunden Schneefall ein. Auf vielen Straßen herrschten Winterbedingungen, der Kroatische Automobilclub rief zur erhöhten Vorsicht auf. Starke Niederschläge und kräftiger Nordwind erschwerten die Lage zusätzlich, wie N1 und der „Jutarnji list“ meldeten.

Frankreich unter Wasser

Im Westen Europas kämpfte Frankreich mit schweren Überschwemmungen. Die Departements Loire-Atlantique, Maine-et-Loire und Charente-Maritime standen unter roter Warnstufe, 14 weitere unter orangefarbener Alarmstufe, wie BFM TV berichtete. In Maine-et-Loire wurde eine gesamte Stadt evakuiert, nachdem der Pegel der Sarthe auf 6,63 Meter gestiegen war.

In Saumur und Angers standen Teile der Innenstädte unter Wasser, Bewohnerinnen, Bewohner und Händler kämpften mit den Schäden. In Sainte-Bazeille im Département Lot-et-Garonne richteten die Fluten erhebliche Schäden auf Feldern und in Gewächshäusern an. Obwohl für den Tag trockenes Wetter vorhergesagt wurde, warnten Meteorologen, dass sich die Überschwemmungen flussabwärts weiter ausbreiten könnten. Zusätzlich standen vier alpine Departements – Isère, Haute-Savoie, Savoie und Hautes-Alpes – wegen Erdrutschgefahr unter orangefarbener Warnstufe.

In einzelnen Gebieten wurden Windböen von bis zu 147 Kilometern pro Stunde gemessen.

