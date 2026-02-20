Mutter seit zehn Jahren tot im Keller – Tochter kassierte weiter die Rente

Fast zehn Jahre lang lebte eine Frau offenbar mit einer Leiche im Keller – entdeckt wurde der Fall durch einen Geburtstagsbesuch.

Im Keller einer Doppelhaushälfte in einer niederbayerischen Gemeinde machte die Polizei einen unheimlichen Fund: die stark mumifizierte Leiche einer 103-jährigen Frau. Wie sich herausstellte, hatte deren Tochter offenbar über Jahre hinweg mit der verstorbenen Mutter unter einem Dach gelebt – ohne dass das Verschwinden der Seniorin in der Nachbarschaft jemandem aufgefallen war.

Auf die Spur des Falls kam schließlich Bürgermeister Werner Troiber: Als er der Frau zum 95. Geburtstag gratulieren wollte, blieb sein dreimaliges Klingeln ohne Reaktion. Bei späteren Geburtstagen verwies die Tochter stets auf Krankheit oder gab an, die Mutter sei im Ausland verstorben. Als sie schließlich behauptete, die Mutter sei vor zwei Jahren in Tschechien gestorben, wandte sich Troiber an die Staatsanwaltschaft.

Jahrelang unentdeckt

Aus der Nachbarschaft ist zu hören, dass die alte Frau seit fast zehn Jahren nicht mehr gesehen wurde. Eine Nachbarin hatte der Seniorin regelmäßig Essen gekocht und es vor der Haustür deponiert – der Dank kam stets in Form eines handgeschriebenen Briefes der Tochter, persönlicher Kontakt fand so gut wie keiner statt.

Die Obduktion brachte keine Klarheit über die Todesursache; Hinweise auf ein Gewaltverbrechen liegen nicht vor. Wie lange die Leiche tatsächlich im Keller gelegen hatte, ist weiterhin offen. Bemerkenswert ist zudem, dass die Rentenkarte der Frau über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren ungenutzt blieb, die monatliche Rente von rund 1.500 Euro jedoch offenbar weiterhin abgerufen wurde.

Verdacht auf Betrug

Die Ermittler gehen nun dem Verdacht des Betrugs nach.

Die Tochter hat sich inzwischen freiwillig in eine psychiatrische Fachklinik begeben; die Untersuchungen von Kripo und Staatsanwaltschaft dauern an.