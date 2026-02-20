Trump brüstet sich: „Kosovo und Serbien – das habe ich erreicht!

Trump, Kosovo, Serbien – und ein Krieg, den angeblich nur einer verhindert hat. Washington erlebt einen bemerkenswerten Auftritt.

In Washington ist gestern zum ersten Mal der Friedensausschuss zusammengekommen, den US-Präsident Donald Trump ins Leben gerufen hat. Das Gremium soll laut Trumps Konzept die vorübergehende Verwaltung des Gazastreifens begleiten. Es handelt sich um die erste Zusammenkunft seit der feierlichen Gründung des Ausschusses beim Weltwirtschaftsforum in Davos im vergangenen Monat, der damals von Dutzenden Staaten unterzeichnet wurde. Westeuropäische Länder hielten sich mit einem Beitritt bislang zurück und nannten dafür unterschiedliche Gründe.

Zu den Mitgliedern des Ausschusses zählt auch Kosovo, dessen Präsidentin Vjosa Osmani eigens für die Auftaktveranstaltung nach Washington gereist ist. Ebenfalls anwesend war der albanische Premierminister Edi Rama.

Trumps Ansage

In seiner Ansprache streifte Trump auch die Beziehungen zwischen Belgrad und Pristina und rühmte sich einmal mehr, in der Region einen drohenden Konflikt abgewendet zu haben. Er forderte die Vertreter Kosovos und Serbiens auf, sich von ihren Plätzen zu erheben, und dankte ihnen für die nach seinen Worten erzielte Einigung. Osmani kam der Aufforderung nach und quittierte Trumps Worte mit einer Geste, die andeutete, sie werde ihn anrufen.

„Kosovo, Serbien. Das habe ich erreicht. Können Sie aufstehen, wenn jemand von Ihnen hier ist? Stehen Sie kurz auf. Kosovo, Serbien, stehen Sie auf! Was für eine Leistung! Vielen Dank! Wir schätzen das sehr! Und Sie sind sich einig. Und wenn Sie sich nicht einig sind, rufen Sie mich an – wir werden das lösen“, sagte Trump beim heutigen Treffen des Friedensausschusses.

Noch am selben Abend meldete sich Osmani aus Washington zu Wort: „Kosovo hat heute das Gewicht der amerikanischen Garantie gespürt! Danke, Präsident Trump.“ Ihre Botschaft begleitete sie mit einer Reihe von Fotos vom Treffen, auf denen ihre räumliche Nähe zu Trump deutlich zu erkennen ist.

Serbiens Widerspruch

Ob sich Vertreter Serbiens unter den Anwesenden befanden, ist unklar – Serbien ist kein Mitglied des Friedensausschusses. Es ist überdies nicht das erste Mal, dass Trump für sich in Anspruch nimmt, einen Krieg zwischen Serbien und Kosovo verhindert zu haben. Erstmals äußerte er sich in dieser Weise im Juli des vergangenen Jahres, als er bei einer Pressekonferenz mit dem NATO-Generalsekretär erklärte, er habe durch Verhandlungen und Handelsdruck einen „geplanten Krieg“ abgewendet.

Eine gleichlautende Aussage folgte im August, als Trump ein Abkommen zwischen Aserbaidschan und Armenien ankündigte: „Serbien und Kosovo – wir mussten etwas stoppen, das im Begriff war, auszubrechen. Das hat uns gar nicht gefallen, und wir haben viele Leben gerettet.“ Nur einen Monat später, im September, wiederholte er diese Behauptungen bei der 80. Sitzung der UN-Generalversammlung und fügte hinzu, es sei bedauerlich, dass er derjenige sein müsse, der solche Dinge erledige – anstelle der Vereinten Nationen. Am 21. Jänner dieses Jahres erhob er diese Behauptungen erneut.

Wie genau Trump den Krieg verhindert haben will, über den er seit fast sieben Monaten spricht, hat er bis heute nicht erläutert. Bereits am 23. September des Vorjahres hatte auch Osmani erklärt, Trump habe „den Krieg zwischen Kosovo und Serbien beendet“, und dabei auf „sehr jüngste Ereignisse“ verwiesen. Sondergesandter Richard Grenell und der serbische Außenminister Marko Djuric warfen ihr daraufhin vor, Trumps Worte zu „manipulieren“.

