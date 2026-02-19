Vier-Jahres-Plan für Atom-Einstieg: Serbien startet Milliardenprojekt

Serbien macht Ernst mit der Atomkraft: Eine hochkarätige Expertengruppe soll binnen vier Jahren den Weg für den Bau eines Kernkraftwerks ebnen.

Expertenrunde einberufen

Energieministerin Dubravka Djedovic Handanovic hat die erste Sitzung der interministeriellen Expertenarbeitsgruppe zur Prüfung der Kernenergie-Machbarkeit in Serbien geleitet. Diese Gruppe wird gemeinsam mit einem speziellen Team im Energieministerium die Nationale Stelle zur Umsetzung des Kernenergieprogramms bilden, deren offizielle Gründung in den nächsten Wochen erwartet wird.

Bei der Eröffnungssitzung betonte die Ministerin den komplexen und langfristigen Charakter eines Nuklearprogramms, das umfassende Vorbereitungen und einen klaren institutionellen Rahmen erfordere. Sie verwies auf die bereits erfolgte Unterzeichnung einer Absichtserklärung durch 20 wissenschaftliche Einrichtungen, Ministerien und Forschungsinstitute.

In der Expertenarbeitsgruppe sind zahlreiche Fachinstanzen vertreten, darunter das Institut für Nuklearwissenschaften „Vinca“, das Elektrotechnische Institut „Nikola Tesla“, die Serbische Nukleargesellschaft sowie das Direktorat für Strahlungs- und Nuklearsicherheit. Hinzu kommen Vertreter staatlicher Energieunternehmen und mehrerer Ministerien, darunter die Ressorts für Wissenschaft, Umwelt, Wirtschaft, Bildung und Verteidigung.

Zweiphasiger Prozess

„Bis Mitte kommenden Jahres wollen wir Phase 1 abschließen, die eine vollständige Analyse der notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen für den Bau eines Kernkraftwerks umfasst“, erläuterte Djedovic Handanovic. „Danach werden wir einen umfassenden Bericht erstellen, der die Ergebnisse zusammenfasst und einen Vorschlag für die nationale Position zur Kernenergienutzung vorlegt.“ „In der anschließenden Phase 2 beginnen die konkreten Bauvorbereitungen. Der gesamte Vorbereitungsprozess wird etwa vier Jahre in Anspruch nehmen.“

Die Ministerin kündigte zudem an, dass das Potenzial für die Einbindung der heimischen Industrie analysiert werde. Die ersten vier ergänzenden Studien werden in Zusammenarbeit mit dem französischen Energiekonzern EDF durchgeführt, unterstützt durch die Französische Entwicklungsagentur auf Basis eines bilateralen Abkommens zwischen Serbien und Frankreich.

Wirtschaftliche Chancen

„Wir werden uns auf die Expertise der französischen Elektrizitätsgesellschaft stützen, aber über die konkrete Technologie ist noch nicht entschieden – dies wird erst im Analyseprozess geklärt“, sagte die Ministerin. „Auch der Standort muss alle Sicherheitskriterien erfüllen, aber diese Entscheidungen werden in den kommenden Jahren getroffen.“ Sie betonte die wirtschaftlichen Chancen des Projekts: „Unsere Industrie kann erheblich zur Entwicklung des Nuklearprogramms beitragen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten beispielsweise betrug der Beitrag zur lokalen Wirtschaft während der Entwicklung des Nuklearprogramms rund sieben Milliarden Dollar.“

Abschließend unterstrich Djedovic Handanovic die Komplexität der Aufgabe: „Wir brauchen ein koordiniertes, gemeinsames Vorgehen mehrerer Institutionen. Die interministerielle Expertenarbeitsgruppe besteht aus mehr als 20 Fachleuten verschiedener Einrichtungen, und diese Zahl wird weiter wachsen. Sie werden in Untergruppen mit klaren Fristen arbeiten und dabei die Richtlinien der Internationalen Atomenergiebehörde beachten, die letztendlich die Genehmigung erteilen wird.

Die Mitglieder stehen vor einer mehrjährigen, verantwortungsvollen Aufgabe, die den Grundstein für die Energiesicherheit Serbiens in den kommenden Jahren legen soll.“