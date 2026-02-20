Kunst, die Raum einnimmt: Ausstellung der Balkan Powerfrauen in der Brigittenau

In feierlicher Atmosphäre wurde im Amtshaus Brigittenau die Ausstellung „Gemeinsam. Sichtbar. Stark.“ eröffnet. Veranstalter war der Verein Balkan Powerfrauen Österreich – Verein für Kultur, Integration und Recht.

Die Veranstaltung versammelte zahlreiche Gäste aus dem kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Leben Wiens und unterstrich, dass die Arbeit des Vereins längst über klassische Netzwerktreffen hinausgeht und sich zu einer ernstzunehmenden Plattform für die Sichtbarkeit von Frauen aus der Balkan-Diaspora entwickelt hat.

FOTO: Anothere Perspective

Besondere Bedeutung erhielt der Abend durch die Unterstützung der Bezirksvorsteherin der Brigittenau, Christine Dubravac-Widholm. Ihre Anwesenheit machte deutlich, welches Vertrauen die lokalen Institutionen in die Arbeit des Vereins und dessen Beitrag für die Gemeinschaft setzen. Dass die Ausstellung in den offiziellen Räumlichkeiten des Bezirksamts gezeigt wird, trägt zudem eine klare symbolische Aussage: Kunst erhält Raum dort, wo politische Entscheidungen getroffen werden – sichtbar und selbstbewusst.

Christine Dubravac-Widholm, Bezirksvorsteherin der Brigittenau

Die ausgestellten Werke sind geprägt von starken Kontrasten, einer dominanten roten Farbgebung als Symbol für Kraft und Identität sowie von Motiven weiblicher Silhouetten und innerer Auseinandersetzung. Jedes Bild vermittelt eine klare künstlerische Botschaft. Es handelt sich nicht um dekorative Arbeiten, sondern um persönliche Statements zu Erfahrung, Mut und Selbstbewusstsein. Die Künstlerinnen thematisieren auf der Leinwand Fragen der Sichtbarkeit, Integration und inneren Freiheit.

Das Publikum reagierte aufmerksam und engagiert. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt, die Stimmung geprägt von Stolz, konzentrierter Wahrnehmung und einem starken Gemeinschaftsgefühl. Besonders präsent waren die Vereinsmitglieder, die durch ihre Unterstützung und Organisation die Geschlossenheit und Professionalität des Projekts unterstrichen.

FOTO: Anothere Perspective

Die Ausstellung ist im Amtshaus Brigittenau an folgenden Terminen geöffnet:

23.02., 27.02., 03.03., 06.03., 10.03., 13.03. und 16.03.2026,

jeweils von 13:00 bis 15:30 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung setzt damit ein deutliches Zeichen: Frauen aus der Diaspora schaffen sich Raum, bauen tragfähige Strukturen auf und hinterlassen einen nachhaltigen Eindruck – professionell organisiert und mit klarer Haltung.