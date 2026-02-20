KOSMO KOSMO
Arbeitsunfall

Tödlicher Winterdienst: 29-Jähriger von Räumfahrzeug überrollt

(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Freitagmorgen im Winterdienst endet in Linz-Ebelsberg mit einer Tragödie – ein junger Mann kehrt nicht mehr zurück.

In den frühen Morgenstunden des Freitags kam es in Linz-Ebelsberg zu einem tödlichen Arbeitsunfall: Ein 29-jähriger Mitarbeiter des Winterdienstes wurde gegen 7.30 Uhr in einem Wohngebiet von einem Räumfahrzeug erfasst und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

⇢ Winter-Albtraum in Wien – Flughafen stillgelegt, Flüge gestrichen!

Unfallhergang unklar

Ein zweiter Mitarbeiter, der den Vorfall miterlebte, erlitt einen Schock und wurde unmittelbar vom Kriseninterventionsteam betreut. Wie es genau zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang ungeklärt.

Ersten Hinweisen zufolge dürfte das Räumfahrzeug eine Treppe hinuntergefahren sein.

KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
