Cybertruck-Preissturz! Elon Musk will Kauflaune ankurbeln

Tesla dreht an der Preisschraube: Der Cybertruck wird deutlich günstiger – und dahinter steckt mehr als ein simpler Rabatt.

Tesla hat den Verkaufspreis seines elektrischen Pickup-Modells Cybertruck in den USA gesenkt, um der nachlassenden Nachfrage entgegenzuwirken. Das Basismodell ist nun für knapp 60.000 Dollar – umgerechnet rund 51.051 Euro – erhältlich, während die Topvariante bei knapp 100.000 Dollar liegt.

Teslas Preissenkung

Gegenüber dem bisherigen Preisniveau bedeutet das eine Reduktion von rund 15.000 Dollar, die dadurch zustande kommt, dass eine zuvor enthaltene Sonderausstattung aus dem Angebot gestrichen wurde.

Hintergrund der Preisanpassung ist die spürbare Abschwächung der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen auf dem US-Markt, die sich seit dem Auslaufen staatlicher Fördermaßnahmen im September 2025 bemerkbar macht.