Martin Short verliert Tochter Katherine – Familie am Boden zerstört

Eine Tochter, die anderen half – und selbst in der Stille verschwand. Die Nachricht trifft eine Familie, die Schmerz kennt.

Katherine Hartley Short, die Tochter des Schauspielers und Komikers Martin Short, ist tot. Sie wurde 42 Jahre alt. Die Familie bestätigte den Tod am Dienstag, dem 24. Februar (MEZ). Das Los Angeles Police Department bestätigte gegenüber People, dass der Einsatz am 23. Februar 2026 in den Hollywood Hills um einen möglichen Suizid handelte. Laut einem Bericht des Guardian vom 24. Februar 2026 wurde die 42-Jährige am Montagabend in ihrem Haus in Hollywood Hills leblos aufgefunden – in Österreich war es zu diesem Zeitpunkt bereits Nacht auf Dienstag.

Engagement & Familie

Katherine Hartley Short lebte zurückgezogen und abseits des öffentlichen Lebens. Sie schloss ein Psychologiestudium in New York City ab und erwarb anschließend in Kalifornien einen Master in Sozialarbeit. Als lizenzierte klinische Sozialarbeiterin war sie unter anderem in eigener Praxis tätig. Darüber hinaus setzte sie sich für Menschen mit psychischen Erkrankungen ein und engagierte sich in Projekten, die der gesellschaftlichen Stigmatisierung psychischer Leiden entgegenwirken sollten.

⇢ Studie: Trinken Österreicher Alkohol, um Depressionen und Angst zu bewältigen?

In einer öffentlichen Stellungnahme bat die Familie um Respekt vor ihrer Privatsphäre. Katherine Hartley Short sei vielen Menschen sehr nahegekommen und werde als herzliche und lebensfreudige Persönlichkeit in Erinnerung bleiben. Martin Short und seine verstorbene Frau Nancy Dolman hatten gemeinsam drei Kinder adoptiert. Dolman erlag im Jahr 2010 einer Krebserkrankung.

Tournee-Auftritt

Martin Short befindet sich derzeit gemeinsam mit Steve Martin auf Tournee. Die geplanten Auftritte am 27. Februar in Milwaukee und am 28. Februar in Minneapolis wurden aufgrund des Todes von Katherine Short verschoben.

Wenn Sie sich belastet oder alleine fühlen: In Österreich ist die Telefon-Seelsorge rund um die Uhr unter 142 erreichbar. Für Kinder und Jugendliche gibt es Rat auf Draht: 147.