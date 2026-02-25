Horror-Crash auf S6: Mann im Wrack eingeklemmt

Kurz vor Mitternacht überschlägt sich ein Auto auf der S6 – und endet auf dem Dach. Was dann folgt, fordert einen Großeinsatz.

Kurz vor Mitternacht verlor ein 35-jähriger Autofahrer im Bereich des Knotens Bruck an der Mur aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Anpralldämpfer. Das Auto geriet daraufhin ins Schleudern, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand.

Schwere Bergung

Da der 35-Jährige im Wrack eingeklemmt war, musste die Freiwillige Feuerwehr Bruck an der Mur mit schwerem Bergungsgerät anrücken, um ihn aus dem Fahrzeug zu befreien. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann anschließend per Rettungshubschrauber in das LKH Graz transportiert.

Eine 26-jährige Lenkerin, die kurz nach dem Unfall an der Unfallstelle vorbeifuhr, streifte beim Ausweichmanöver das verunfallte Fahrzeug. Sie hielt sofort an und verständigte die Rettungskräfte. Die Frau blieb körperlich unversehrt.

Für die gesamte Dauer des Einsatzes war die S6 vollständig für den Verkehr gesperrt.