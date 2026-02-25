Großbritannien führt neue Reise-Genehmigung ein – Das musst du wissen!

Großbritannien macht Ernst: Wer ohne die neue digitale Einreisegenehmigung anreist, riskiert ab sofort die Abweisung an der Grenze.

Seit Mittwoch gilt für die Einreise nach Großbritannien eine neue Pflicht: Wer ins Vereinigte Königreich einreisen möchte, benötigt zwingend eine digitale Einreisegenehmigung. Betroffen sind Staatsangehörige aus 85 Ländern – darunter alle EU-Mitgliedstaaten sowie die USA und Kanada, womit auch Österreicherinnen und Österreicher unter die neue Regelung fallen. Das britische Innenministerium bestätigte das Ende der bisherigen Übergangsphase.

ETA-Genehmigung

Die Genehmigung, die unter der Bezeichnung ETA geführt wird, orientiert sich konzeptionell am US-amerikanischen ESTA-System. Die Beantragung schlägt mit 16 Pfund zu Buche, was in etwa 19 Euro entspricht. Eine bewilligte ETA ist zwei Jahre lang gültig und erlaubt innerhalb dieses Zeitraums beliebig viele Einreisen mit einem Aufenthalt von jeweils bis zu sechs Monaten.

Zu beachten ist dabei, dass die Genehmigungspflicht auch für Transitreisende gilt – selbst wer den Flughafen nicht verlässt und lediglich umsteigt, kommt um eine ETA nicht herum.

Schrittweise Einführung

Nach Angaben des britischen Innenministeriums wird der überwiegende Teil der Anträge vollautomatisch und innerhalb weniger Minuten bearbeitet. Das System selbst ist nicht neu: Großbritannien hatte es bereits 2023 zunächst für Einreisende aus Katar eingeführt, bevor fünf weitere Staaten der Golfregion folgten. Mit der nun deutlich ausgeweiteten Anwendung verfolgt die Regierung nach eigenen Angaben das Ziel, die Grenzsicherheit zu stärken.

Formal war die Regelung bereits im April 2025 in Kraft getreten, allerdings hatten Grenzbehörden in der Praxis noch Nachsicht walten lassen.

Diese Kulanzphase ist nun offiziell beendet.