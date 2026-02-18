Staatsbürgerschafts-Boom: So viele bekamen 2025 den roten Pass

Während österreichweit die Einbürgerungszahlen um 14,6 Prozent steigen, leben fast 40 Prozent der neuen Staatsbürger gar nicht im Land – sie sind Nachfahren von NS-Verfolgten.

Die Statistik Austria veröffentlichte am Mittwoch ihre jährliche Einbürgerungsbilanz, die für 2025 einen deutlichen Anstieg ausweist. Rund 25.000 Personen erhielten im vergangenen Jahr die österreichische Staatsbürgerschaft, was einem Zuwachs von 14,6 Prozent gegenüber 2024 entspricht. Bemerkenswert an den aktuellen Zahlen ist einerseits der signifikante Anstieg in Wien und andererseits der hohe Anteil von Eingebürgerten ohne Wohnsitz in Österreich. Von den neuen Staatsbürgern leben 9583 Personen – etwa 38 Prozent – nicht im Land. Diese Gruppe besteht überwiegend aus Nachfahren von NS-Verfolgten.

„Im Jahr 2025 hat sich der Trend steigender Einbürgerungszahlen weiter fortgesetzt“, erläuterte Manuela Lenk von der Statistik Austria bei der Präsentation der Daten. Die demografische Analyse der rund 15.500 in Österreich lebenden Eingebürgerten zeigt, dass etwa jeder fünfte zuvor die syrische Staatsangehörigkeit besaß (knapp 3200 Personen). Etwa zehn Prozent (1600) waren vorher türkische Staatsbürger, während rund 1300 Personen (8,4 Prozent) aus Afghanistan stammen. Die Geschlechterverteilung ist nahezu ausgeglichen, wobei Frauen knapp die Hälfte aller Eingebürgerten ausmachen. Auffällig ist zudem der hohe Anteil junger Menschen – ein Drittel der neuen Staatsbürger ist unter 18 Jahre alt.

Regionale Unterschiede

Bei den Einbürgerungen mit Wohnsitz in Österreich verzeichneten die Behörden einen Anstieg von 19 Prozent, wobei ein Fünftel dieser Personen bereits in Österreich geboren wurde. Die regionale Verteilung zeigt erhebliche Unterschiede: In Wien stieg die Zahl der Einbürgerungen um 38,6 Prozent auf 5078, gefolgt von Vorarlberg mit einem Plus von 37,2 Prozent auf 1018 und Tirol mit einem Zuwachs von 23,6 Prozent auf 1236. Auch Niederösterreich (plus 19,5 Prozent auf 2557), die Steiermark (plus 18,5 Prozent auf 1854), Kärnten (plus 16,6 Prozent auf 576) und das Burgenland (plus 16,1 Prozent auf 339) verzeichneten deutliche Zuwächse. Gegen den Trend entwickelte sich die Situation in Oberösterreich, wo die Einbürgerungen um 11,2 Prozent auf 2241 zurückgingen. In Salzburg blieb die Zahl mit einem minimalen Rückgang von 0,2 Prozent auf 613 nahezu unverändert.

Mehr als drei Viertel aller Einbürgerungen erfolgten 2025 aufgrund eines Rechtsanspruchs, wozu auch NS-Verfolgte und deren Nachkommen zählen. Diese leben zu 99,8 Prozent im Ausland. Fast 5000 der Eingebürgerten besitzen parallel die israelische Staatsbürgerschaft, während etwa 2800 aus den USA und rund 900 aus Großbritannien stammen.

Politische Reaktionen

Die vorläufige Einbürgerungsrate für 2025 beträgt 0,8 Prozent – ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von 0,7 Prozent. Diese Kennzahl setzt die Zahl der Eingebürgerten mit Wohnsitz in Österreich ins Verhältnis zur Gesamtzahl der in Österreich lebenden Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft. Die Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch kritisierte in diesem Zusammenhang „die im internationalen Vergleich sehr hohen Hürden beim Staatsbürgerschaftserwerb“. Im EU-Durchschnitt liege die Einbürgerungsrate bei 2,6 Prozent. Ein wachsender Teil der Bevölkerung bleibe dadurch „ohne volle demokratische Rechte“.

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) interpretiert den Rückgang der Einbürgerungen in seinem Bundesland als Bestätigung seiner Integrationspolitik: „Die Staatsbürgerschaft ist kein Automatismus, sondern der Schlusspunkt einer gelungenen Integration. Während bundesweit die Zahlen stark steigen, zeigt Oberösterreich, dass ein konsequenter und klarer Kurs Wirkung zeigt.“

Der Landespolitiker erwägt sogar eine Verschärfung der Bedingungen: „Ich kann mir vorstellen, auch über eine Verlängerung der Wartezeit – im Regelfall sind das zehn Jahre – nachzudenken. Wer dauerhaft Teil unserer Gemeinschaft sein möchte, soll dies über einen längeren Zeitraum unter Beweis stellen.“