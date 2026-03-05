Schabbat-Täuschung? Wie Israel den iranischen Führer in eine Falle lockte

Schabbat als Deckmantel, Generäle im Verborgenen: Wie Israel den Iran mit einer ausgeklügelten Täuschung in falscher Sicherheit wiegte.

Der Angriff traf die iranische Führung offenbar völlig unvorbereitet. Dass sich hochrangige Vertreter des Regimes zu größeren Zusammenkünften im Herzen Teherans einfanden, deutet darauf hin, dass man sich dort in Sicherheit wähnte – genau jene Orte wurden schließlich zum Ziel der Bomben. Am Samstag griffen amerikanische und israelische Streitkräfte koordiniert mehrere Versammlungen führender iranischer Funktionäre an. Bei den Angriffen kamen der islamistische Machthaber Ali Chamenei sowie rund 40 weitere ranghohe Vertreter des Regimes ums Leben.

Gezielte Täuschung

Ein Vertreter der israelischen Streitkräfte (IDF) erklärte, dem Militär sei bereits drei Wochen vor Beginn der Operation bewusst gewesen, „dass wir auf eine weitere Konfrontation zusteuerten“. Ungeachtet der wachsenden Spannungen war es oberstes Ziel, den Angriff unter allen Umständen als Überraschung zu gestalten. Die USA hatten ihre Truppenpräsenz in der Region zwar bereits verstärkt, und Spekulationen über eine mögliche Militäraktion kursierten durchaus – nach außen sollte Israel jedoch keinerlei Anzeichen einer bevorstehenden Operation erkennen lassen.

„Die IDF und die USA führten eine psychologische Operation durch, um den Iran unvorbereitet zu treffen“, so der israelische Militär. Als besonders heikel galt in Militärkreisen der Freitagabend unmittelbar vor dem Angriff. Ungewöhnliche Bewegungen rund um den zentralen Militärkomplex in Tel Aviv hätten die Öffentlichkeit – und damit möglicherweise auch den Iran – in Alarmbereitschaft versetzen können.

Um genau das zu verhindern, setzte das Militär laut einem Bericht der BILD auf eine gezielte Täuschung. „Am Freitag des Angriffs vermittelte die IDF bewusst den Eindruck, das Militär fahre für das Wochenende herunter. Wir veröffentlichten Fotos und Informationen, die nahelegten, dass IDF-Mitarbeiter und die oberste Führung nach Hause zum Schabbat-Abendessen gingen.“

Rückkehr ins Hauptquartier

Mit Beginn des Schabbat am Freitagabend verließen daher auch hochrangige Generäle demonstrativ das Hauptquartier des Generalstabs im Zentrum Tel Avivs – das Bild, das nach außen vermittelt werden sollte: Die militärische Führung zieht sich ins Wochenende zurück. Tatsächlich kehrten viele von ihnen später unbemerkt an ihren Posten zurück.

Zum Teil getarnt betraten sie das Hauptquartier erneut, um von dort aus die Operation für die frühen Morgenstunden des Samstags zu koordinieren.