Steuern sparen für alle! Mit den AK Steuer-Tipps

Die wichtigsten Punkte sind:

Nicht alles geht automatisch!

Seit zehn Jahren gibt es auch die Möglichkeit der automatischen Arbeitnehmerinnenveranlagung: Berücksichtigt werden dabei

Kirchenbeiträge, Spenden, Beiträge für den Nachkauf für Versicherungszeiten bzw. für die freiwillige Weiterversicherung sowie seit 2022 Öko-Sonderausgaben und das Telearbeits-Pauschale.

Selbst geltend machen müssen Sie Werbungskosten, z.B. für Weiterbildung, eine Betriebsratsumlage, außergewöhnliche

Belastungen, wie z. B. Krankheitskosten, den Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag, den Mehrkindzuschlag,

den Unterhaltsabsetzbetrag sowie den Familienbonus Plus oder Kindermehrbetrag.

Gut zu wissen: Auch wenn bereits eine automatische Arbeitnehmerveranlagung erfolgt ist,

haben Sie noch immer 5 Jahre Zeit, zusätzliche Frei- und

Absetzbeträge über einen eigenen Antrag geltend zu machen.



