4-Milliarden-Projekt: Bill Gates‘ Atomkraftwerk erhält Baugenehmigung

Bill Gates setzt auf Atomkraft – und bekommt grünes Licht für ein Kraftwerk, das die Branche neu definieren könnte.

Das von Bill Gates gegründete Unternehmen TerraPower hat von der US-amerikanischen Atomaufsichtsbehörde Nuclear Regulatory Commission die offizielle Baugenehmigung für ein neuartiges Kernkraftwerk im Bundesstaat Wyoming erhalten. Der Standort liegt in Kemmerer, unweit eines Kohlekraftwerks, das in den kommenden Jahren vom Netz gehen soll. Die NRC stimmte dem Vorhaben einstimmig zu und erlaubt damit den Beginn der Fundamentarbeiten sowie die Errichtung nuklearer Komponenten.

Es ist das erste Mal seit fast einem Jahrzehnt, dass in den Vereinigten Staaten der Bau eines neuen kommerziellen Reaktors behördlich genehmigt wird. Die Anlage soll 2031 in Betrieb gehen.

Neue Reaktortechnologie

Das Kraftwerk unterscheidet sich technologisch grundlegend von den bisher in den USA betriebenen Anlagen, die ausnahmslos auf Leichtwassertechnologie basieren. TerraPower setzt auf flüssiges Natrium als Kühlmittel, was einen Betrieb bei deutlich geringerem Druck ermöglicht. Dieses Prinzip soll die Anlage erheblich sicherer machen: Im Notfall kann die Kühlung über Luftschlitze erfolgen, ohne auf aufwendige Pumpensysteme angewiesen zu sein, was das Risiko einer Kernschmelze minimieren soll.

Darüber hinaus fällt bei diesem Reaktortyp weniger radioaktiver Abfall an. Ein integrierter Flüssigsalzspeicher fungiert als Energiepuffer und ermöglicht eine flexible Anpassung der Stromabgabe an die durch erneuerbare Energien bedingten Netzschwankungen.

Allerdings ist der Reaktor kleiner dimensioniert als konventionelle Kernkraftwerke. Mit einer Leistung von 345 Megawatt erreicht er etwa ein Drittel der üblichen Kapazität. Die Gesamtkosten für den ersten Reaktor werden auf mehr als vier Milliarden US-Dollar geschätzt, wobei das US-Energieministerium einen Teil der Finanzierung übernimmt.

Der Genehmigungsprozess durch die Behörde dauerte 18 Monate und verlief damit deutlich zügiger als die ursprünglich kalkulierten 27 Monate – ein Ergebnis neuer gesetzlicher Vorgaben zur Beschleunigung solcher Verfahren.

Kritik und Kontext

Gates ist nicht nur Gründer und Vorsitzender des Unternehmens, sondern auch der bedeutendste private Einzelinvestor. Im Laufe der Jahre hat er bereits weit mehr als eine Milliarde US-Dollar aus seinem Privatvermögen in TerraPower investiert. Das Projekt ist jedoch nicht unumstritten.

Während Befürworter darin einen relevanten Beitrag zum Klimaschutz erkennen, melden Kritiker wie die Union of Concerned Scientists Sicherheitsbedenken an – insbesondere hinsichtlich der Entflammbarkeit von Natrium und möglicher Instabilitäten im Reaktordesign.

In den vergangenen drei Jahrzehnten wurden in den USA lediglich zwei Reaktoren tatsächlich fertiggestellt und in Betrieb genommen.

Beide befinden sich im Kernkraftwerk Vogtle im Bundesstaat Georgia.