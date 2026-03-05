Kfz-Lehre: Warum klassische Technik heute digitales Know-how braucht 



Hightech statt Ölgeruch: Der Beruf des Kfz-Technikers hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. KOSMO hat bei Porsche Inter Auto Wien mit einem Lehrling im ersten Jahr und dem Werkstattleiter darüber gesprochen, welche Chancen eine technische Lehre heute bietet.

Die Automobilwelt erlebt einen Umbruch, wie es ihn seit der Erfindung des Verbrennungsmotors kaum gegeben hat. Elektromobilität, vernetzte Systeme und digitale Diagnoseverfahren stellen Werkstätten vor völlig neue Anforderungen. Wer heute eine Lehre beginnt, lernt längst nicht mehr nur Mechanik – sondern Software, Sensorik und Systemanalyse.

Wie fühlt sich dieser Wandel im Alltag an? Welche Fähigkeiten sind gefragt – und welche bleiben zeitlos? Ein Lehrling im ersten Ausbildungsjahr und der Werkstattleiter von Porsche Inter Auto Wien geben Einblick in einen Beruf, der technischer, komplexer und vielseitiger geworden ist als je zuvor.

KOSMO: Viele junge Menschen sind unsicher, welchen beruflichen Weg sie einschlagen sollen. Wann haben Sie gemerkt, dass Technik und Autos Ihre Leidenschaft sind?

Momcilo Radovanovic (Lehrling): Das Interesse an Technik begleitet mich schon seit meiner Kindheit. Ich habe oft gemeinsam mit meinem Vater in der Werkstatt gearbeitet und früh gemerkt, wie sehr mich das begeistert. Für mich war schnell klar, dass ich eine Ausbildung in diesem Bereich beginnen möchte. Rückblickend war das definitiv die richtige Entscheidung.

War das ausschließlich Ihre Entscheidung oder gab es familiären Einfluss?

Es war ganz klar meine Entscheidung. Meine Eltern haben mich immer unterstützt und mir geraten, einen Beruf zu wählen, der mir Freude bereitet. Genau das habe ich getan.



Momčilo Radovanović startete im September seine Lehre und steht am Beginn seines ersten Ausbildungsjahres.

Welche Perspektiven sehen Sie für sich nach der Ausbildung – eher Spezialisierung oder vielleicht die Meisterprüfung?

Da ich noch im ersten Lehrjahr bin, möchte ich mir alle Möglichkeiten offenhalten. Ich habe noch drei Ausbildungsjahre vor mir und bin überzeugt, dass sich im Laufe der Zeit zeigen wird, welcher Weg am besten zu mir passt.

Lohnt es sich heute, eine technische Lehre in der Automobilbranche zu beginnen?

Auf jeden Fall. Besonders im Bereich der Elektromobilität entwickelt sich die Technik rasant weiter. Das eröffnet viele Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten. Wir werden von Beginn an umfassend ausgebildet – sowohl mechanisch als auch elektronisch.

Was genau umfasst Ihre Ausbildung?

Wir werden nicht nur als klassische Mechaniker oder Elektriker ausgebildet, sondern als Kfz-Techniker, die beide Bereiche verbinden. Die Lehre dauert vier Jahre. Im ersten Jahr besuche ich zweimal pro Woche die Berufsschule, danach einmal wöchentlich.

Wie hat sich der Beruf seit Ihren Anfängen verändert?



Zlatan Strainović ist Werkstattleiter am Standort Wien Hietzing und seit 1989 im Unternehmen tätig.

Zlatan Strainović (Werkstattleiter): Die Veränderungen sind enorm. Vor allem im Bereich Diagnostik und Elektronik hat sich vieles weiterentwickelt. Moderne Fahrzeuge sind hochkomplexe Systeme. Man benötigt heute nicht nur mechanisches Geschick, sondern auch fundierte Kenntnisse in Elektronik und Software.

Lernen junge Menschen trotzdem noch das klassische „Schrauben“?

Selbstverständlich. Handwerkliches Können bleibt die Grundlage des Berufs. Moderne Diagnosesysteme erleichtern vieles, ersetzen aber nicht das praktische Verständnis. Geschicklichkeit, technisches Know-how und Präzision sind weiterhin entscheidend – besonders im Zusammenspiel mit neuer Technologie.

Warum würden Sie sich wieder für Ihren Betrieb entscheiden?

Porsche Interauto bietet ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten, moderne Arbeitsplätze und hochwertige Ausstattung. Wir legen großen Wert auf Aus- und Weiterbildung und fördern unsere Mitarbeiter gezielt. Viele Lehrlinge entscheiden sich deshalb, langfristig im Unternehmen zu bleiben.

Gibt es zusätzliche Benefits für Mitarbeiter?

Ja, neben fachlicher Weiterbildung gibt es verschiedene Vergünstigungen, konzernweite Angebote sowie gemeinsame Veranstaltungen. Das stärkt den Teamgeist und sorgt für ein positives Arbeitsumfeld.

Lohnt sich eine technische Lehre heute noch?

Auf jeden Fall. Der Beruf ist anspruchsvoller und technologischer geworden, moderne Fahrzeuge erfordern sowohl mechanisches Können als auch digitale Kompetenz. Genau diese Kombination macht die Ausbildung abwechslungsreich und langfristig zukunftssicher.

