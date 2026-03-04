Iran zeigt unterirdische Bunker voller Raketen und Drohnen (VIDEO)

Billige Drohnen gegen Millionen-Raketen: Im Krieg zwischen Iran und dem Westen offenbart sich ein gefährliches Ungleichgewicht.

Iran hat ein weitläufiges unterirdisches Tunnelnetzwerk präsentiert, das mit Drohnen und Raketen bestückt ist – ein demonstrativer Schritt inmitten wachsender Sorgen, dass die USA und ihre Verbündeten im laufenden Krieg gegen das Regime ihre kostspieligen Waffensysteme in einem kaum haltbaren Tempo verbrauchen. Das von der Fars News Agency veröffentlichte Videomaterial – die Nachrichtenagentur gilt als Sprachrohr der Islamischen Revolutionsgarden – zeigt lange Reihen von Raketen und Shahed-Drohnen. Mit einer tickenden Uhr im Hintergrund setzt das Video auf dramatische Luftaufnahmen, um die schiere Dimension des kostengünstigen Arsenals zu illustrieren.

Kostenasymmetrie im Konflikt

Die Sorge wächst: Die hochentwickelten Waffensysteme, auf die die USA und ihre Verbündeten setzen, könnten für eine länger andauernde Militärkampagne schlicht zu teuer und zu schwer zu beschaffen sein. Amerikanische Patriot-Raketen schlagen mit vier bis fünf Millionen Dollar zu Buche, Exportpreise liegen noch darüber. THAAD-Raketenbatterien kosten rund 13 Millionen Dollar pro Einheit.

Eine Analyse von Kirsty Grieco, Sicherheitsexpertin am Stimson Centre in Washington, ergibt ein ernüchterndes Bild der Kostenasymmetrie: Die Vereinigten Arabischen Emirate schossen demnach 92 Prozent der von Iran abgefeuerten Raketen und Drohnen ab. Für die 541 gegen die VAE eingesetzten Drohnen habe Iran zwischen 11 und 27 Millionen Dollar aufgewendet – während die Abfangraketen pro abgeschossener Drohne durchschnittlich zwischen 500.000 und 1,5 Millionen Dollar kosteten. Die Gesamtkosten der emiratischen Drohnenabwehr beliefen sich laut Grieco auf 253 bis 759 Millionen Dollar – bis zu dreißigmal mehr, als Iran für die Angriffe ausgegeben hatte.

Einzelne Aufnahmen des Videos zeigen ein wandfüllendes Porträt des inzwischen verstorbenen Obersten Führers Ali Khamenei, das über das Drohnenlager zu wachen scheint. Iranische Flaggen hängen von den Tunneldecken herab. Eine weitere Szene zeigt zwei Lastwagen mit Shahed-Abschussrampen, jede mit vier der günstigen Drohnen beladen. Die Shahed-Drohnen kosten in der Herstellung lediglich einige Zehntausend Dollar und lassen sich in kurzer Zeit produzieren.

Parallel zu dieser Inszenierung erhebt Iran den Anspruch, die „vollständige Kontrolle“ über die Straße von Hormus erlangt zu haben – jene lebenswichtige Meerenge am Persischen Golf, durch die rund ein Fünftel des weltweiten Öls transportiert wird. Israel schwor unterdessen, jeden Nachfolger Khameneis zu töten, „egal wie sein Name lautet oder wo er sich versteckt“. Iran soll eine CIA-Station in Riad getroffen haben; Saudi-Arabien gab an, zwei Marschflugkörper abgefangen zu haben. Drohnen schlugen in der Nähe des US-Konsulats in Dubai ein und lösten einen Brand aus, weitere Angriffe richteten sich gegen die US-Militärbasis Al-Udeid in Katar. Auch Kuwait wurde getroffen – das dortige Gesundheitsministerium bestätigte den Tod eines elfjährigen Mädchens, das von herabfallenden Trümmerteilen getötet wurde.

In den Golfstaaten wächst die Befürchtung, dass die Luftabwehrsysteme bald erschöpft sein könnten. Gegenüber der Daily Mail sagte eine Quelle: „Bei den derzeitigen Verbrauchsraten könnten die Vorräte innerhalb von vier Tagen aufgebraucht sein. Die Abfangraketen werden in einem beispiellosen Tempo eingesetzt.“ Am Mittwoch waren Explosionen in Teheran zu hören, als der Krieg mit den USA und Israel in seinen fünften Tag ging. Israel greift die iranische Führung und Sicherheitskräfte an, während die Islamische Republik mit Raketensalven und Drohnenangriffen auf Israel und in der gesamten Region antwortet. Die Detonationen in Teheran ereigneten sich laut iranischem Staatsfernsehen im Morgengrauen. Das israelische Militär teilte mit, seine Luftabwehr sei aktiviert worden, um auf Israel gerichtete iranische Raketen abzufangen – Explosionen waren rund um Jerusalem zu hören.

Die iranische Kontrolle über den Tankerverkehr durch die Straße von Hormus trieb den Brent-Rohölpreis auf über 82 Dollar pro Barrel – ein Anstieg von mehr als 13 Prozent seit Kriegsbeginn und der höchste Stand seit Juli 2024. Die globalen Aktienmärkte gerieten unter Druck, da Anleger befürchten, steigende Ölpreise könnten die Weltwirtschaft bremsen und Unternehmensgewinne belasten.

Militärische Bilanz

Die amerikanische Botschaft in Riad und das US-Konsulat in Dubai wurden am Dienstag von Drohnen getroffen. Das US-Außenministerium genehmigte am Mittwoch nicht unbedingt erforderlichem Regierungspersonal die freiwillige Ausreise aus dem Königreich. US-Admiral Brad Cooper, Kommandeur des US Central Command, bezifferte die bisherigen iranischen Angriffe auf mehr als 500 ballistische Raketen und 2.000 Drohnen. Die amerikanischen Angriffe in den ersten Stunden der Kampagne beschrieb er als „fast doppelt so umfangreich“ wie die Anfangsphase der von den USA angeführten Invasion des Irak 2003.

„Wir haben bereits fast 2.000 Ziele mit mehr als 2.000 Geschossen getroffen. Wir haben Irans Luftabwehr schwer beschädigt und Hunderte von ballistischen Raketen, Abschussrampen und Drohnen zerstört“, sagte Cooper in einer vorab aufgezeichneten Botschaft, die am Mittwoch verbreitet wurde. „Einfach ausgedrückt: Wir konzentrieren uns darauf, alles abzuschießen, was auf uns schießen kann“, fügte er hinzu.

Fünf Tage nach Kriegsbeginn – US-Präsident Donald Trump hatte angedeutet, der Konflikt könne einen Monat oder länger dauern – wurden im Iran fast 800 Menschen getötet, darunter Personen, die Trump als mögliche künftige Führungsfiguren des Landes in Betracht gezogen hatte. Israel kündigte am Mittwoch eine Reihe von Angriffen auf iranische Sicherheitskräfte in ganz Teheran an. Bereits am Vortag hatte es ein Gebäude in Ghom getroffen, das mit jenem geistlichen Gremium in Verbindung steht, das Irans nächsten Obersten Führer bestimmen wird.

In Europa fiel die Reaktion auf den Krieg gespalten aus. Die Europäische Kommission erklärte am Mittwoch, sie sei „bereit“, EU-Interessen zu verteidigen, nachdem Trump gedroht hatte, den Handel mit Spanien einzustellen – als Reaktion darauf, dass Madrid Washington die Nutzung seiner Militärstützpunkte für Angriffe auf Iran verweigert hatte.

„Wir werden nicht an etwas mitschuldig sein, das der Welt schadet und unseren Werten und Interessen widerspricht, nur aus Angst vor Vergeltung.“