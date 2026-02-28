Iran feuert auf Katar: Golf-Emirat droht mit Vergeltung (VIDEO)

**Raketen über dem Golf, Luftabwehr im Dauereinsatz – der Nahe Osten erlebt eine dramatische Eskalationsspirale mit neuen Fronten.**

Das Außenministerium in Doha hat klargestellt, dass Katar sich das uneingeschränkte Recht vorbehält, im Einklang mit dem Völkerrecht angemessen zu reagieren, um seine Sicherheit und nationalen Interessen zu wahren. Die Erklärung erfolgte als Reaktion auf iranische Luftschläge gegen das Emirat – ein Vergeltungsschlag Teherans nach den koordinierten Militärangriffen der USA und Israels auf den Iran.

Die iranischen Angriffe richteten sich dabei nicht nur gegen Katar, sondern gegen US-Interessen in der gesamten Region: Laut der katarischen Nachrichtenagentur wurden Explosionen auf amerikanischen Militärbasen in Katar, Bahrain, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten gemeldet. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete zudem von Angriffen in Saudi-Arabien. Die Berichte deuten auf eine erhebliche Eskalation und geografische Ausweitung des Konflikts hin, der am Samstag mit den koordinierten Angriffen der USA und Israels auf den Iran seinen Ausgang genommen hatte.

⇢ Raketen auf Palmeninsel – Ayatollah verschwunden



Katars Reaktion

Gleichzeitig bekräftigte das Ministerium Katars grundsätzliches Bekenntnis zu einem Dialog mit dem Iran und forderte einen sofortigen Stopp der Eskalation. Die katarische Führung erklärte ihre Solidarität mit Kuwait, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jordanien und Bahrain, verurteilte die Verletzung ihrer staatlichen Souveränität und unterstrich die Notwendigkeit, die regionale Stabilität zu erhalten.

Abwehr gesichert

Das Verteidigungsministerium teilte mit, die Luftabwehr habe mehrere Raketen erfolgreich abgefangen, bevor diese den katarischen Luftraum erreichen konnten. In einer weiteren Mitteilung wurde bestätigt, dass auch eine dritte Angriffswelle, die auf verschiedene Gebiete im ganzen Land abzielte, von den Sicherheitskräften neutralisiert worden sei.

Das Ministerium betonte, die Streitkräfte seien vollumfänglich in der Lage, die nationale Sicherheit zu gewährleisten und auf externe Bedrohungen entschlossen zu reagieren. Die Sicherheitslage sei stabil und befinde sich vollständig unter Kontrolle.

Die Behörden riefen Bürgerinnen, Bürger und Einwohnerinnen sowie Einwohner dazu auf, Ruhe zu bewahren und sich bis auf Weiteres an sicheren Orten aufzuhalten.