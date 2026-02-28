Weltweite Ölkrise droht: Iran sperrt wichtigste Handelsroute der Welt

Kriegsangriffe, gesperrte Meerengen, schwankende Ölpreise – die Welt hält den Atem an. Was jetzt auf dem Spiel steht, betrifft jeden.

Mit den Angriffen der USA und Israels auf den Iran, die am Samstag begannen, rückt ein zentrales Risiko für die globale Energieversorgung in den Vordergrund: Der Konflikt könnte die weltweite Ölversorgung massiv beeinträchtigen und die Preise auf ein seit Jahren nicht erreichtes Niveau treiben. Bereits am Freitag hatten die Ölmärkte auf die wachsenden Spannungen rund um den Iran reagiert – der Preis legte bis Handelsschluss in den USA um knapp drei Prozent zu. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 72,48 Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit Juli.

Straße von Hormus

Als strategisch bedeutendste Engstelle im weltweiten Energiehandel gilt die Straße von Hormus. Täglich passiert etwa ein Fünftel aller globalen Öltransporte diese Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman. Das entspricht rund 20 Millionen Barrel Erdöl pro Tag. Die Hauptexporteure durch diese Wasserstraße sind Saudi-Arabien, Iran, Irak, VAE und Katar. Jede Unterbrechung des Durchgangsverkehrs hätte unmittelbare Folgen für die Energiepreise und würde die internationalen Märkte in Unruhe versetzen.

Einem Vertreter der EU-Marinemission Aspides zufolge, der nicht namentlich genannt werden wollte, hätten Schiffe über UKW-Funk die Mitteilung erhalten, dass „keinem Schiff die Durchfahrt durch die Straße von Hormus gestattet ist“. Auch die britische Behörde für den Seehandel UKMTO bestätigte, dass entsprechende Meldungen über eine Schließung der Meerenge bei ihr eingingen. Mehrere Schiffe im Persischen Golf hätten demnach Berichte über eine Sperrung der für den Ölhandel zentralen Wasserstraße empfangen.

Den Angaben zufolge seien die Funkmeldungen wiederholt ausgestrahlt worden und hätten den Schiffen die Durchfahrt untersagt. Die Besatzungen seien dabei aufgefordert worden, die Maschinen zu stoppen und sich auf ein mögliches Entern einzustellen.

OPEC+ berät Förderung

Die Ölmärkte sind am Wochenende nicht geöffnet. Bislang liegen keine Hinweise vor, dass bei den Angriffen auf den Iran am Samstag Ölförderanlagen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der reguläre Handel nimmt erst in der Nacht von Sonntag auf Montag wieder seinen Betrieb auf.

Das Ölproduzentenkartell OPEC+ will nach Angaben eines Kartellvertreters am Sonntag beraten, ob angesichts der Angriffe auf den Iran eine weitere Ausweitung der Fördermengen in Betracht gezogen werden soll. Zu Beginn der Woche war bereits bekanntgegeben worden, dass die von Saudi-Arabien und Russland angeführte Gruppe nach einer dreimonatigen Drosselung ab April schrittweise mehr produzieren dürfte.

Nun steht eine darüber hinausgehende Erhöhung zur Diskussion.