Iran-Krieg erreicht Österreich – Sicherheitslage dramatisch verschärft

Der Angriff auf den Iran erschüttert die Welt – und zieht auch in Österreich unmittelbare Konsequenzen nach sich.

Am Samstag haben Israel und die USA einen massiven Angriff auf Ziele im Iran durchgeführt. In dessen Folge verdichten sich israelische Einschätzungen, wonach der iranische Oberste Führer Ali Chamenei bei den Angriffen ums Leben gekommen sein könnte – der iranische Außenminister tritt diesen Berichten jedoch entschieden entgegen. Noch am selben Tag meldete sich Bundeskanzler Christian Stocker zu Wort und äußerte sich zur sich verschärfenden Lage im Nahen Osten.

Er sprach von seiner „allergrößten Sorge“ angesichts der jüngsten Entwicklungen, machte den Schutz von Zivilisten zur obersten Maxime und rief nachdrücklich zu einer Rückkehr an den Verhandlungstisch sowie zu konsequenter Deeskalation auf.

⇢ Raketen über Dubai – Touristen fliehen in Panik



Österreichs Reaktion

Die Eskalation im Nahen Osten löst auch in Österreich erhebliche Reaktionen aus: Bereits am Samstagvormittag wurde im Wiener Außenministerium ein Krisenstab eingerichtet, der die Lage fortlaufend beobachtet und bewertet. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger erklärte, ihre „oberste Priorität in dieser Krise gilt den Österreicherinnen und Österreichern“, und verwies auf den engen Kontakt mit den österreichischen Botschaften in der Region, um betroffenen Personen rasch Unterstützung zukommen zu lassen.

Für Angehörige, die Familienmitglieder im Krisengebiet haben, wurde eine eigene Notfallnummer eingerichtet. Aktuell befinden sich laut Außenministerium 246 österreichische Staatsbürger im Iran. Auf europäischer Ebene betonte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Bedeutung der nuklearen Nichtverbreitung und mahnte verstärkte Schutzmaßnahmen für EU-Bürgerinnen und -Bürger an.

Erhöhte Sicherheitslage

Die österreichischen Sicherheitsbehörden haben ihre Schutzmaßnahmen rund um iranische, israelische und amerikanische Einrichtungen im Land der veränderten Sicherheitslage angepasst, wie das Innenministerium auf APA-Anfrage mitteilte. Die Entwicklungen würden gemeinsam mit dem Verfassungsschutz und in enger Abstimmung mit ausländischen Sicherheitsbehörden „intensiv beobachtet“, um gezielte Präventionsstrategien und ein Höchstmaß an Sicherheit für die Menschen in Österreich zu gewährleisten.

Das Ministerium hält dabei fest, dass für Österreich – wie für zahlreiche andere europäische Staaten – derzeit zwar eine erhöhte Bedrohungslage bestehe, jedoch keine konkrete Gefährdung vorliege.