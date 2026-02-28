Raketen über Dubai – Touristen fliehen in Panik

Raketen über Dubai, Einschläge in Bahrain, gesperrte Lufträume: Der Nahe Osten steht vor einer historischen Zäsur.

Der Iran hat mit Vergeltungsangriffen auf mehrere Ziele im Nahen Osten reagiert, nachdem die USA und Israel am Samstagmorgen Büros des Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei in Teheran angegriffen hatten. Iranische Raketen schlugen in Abu Dhabi, Dubai sowie in der Nähe des Hauptquartiers der US-Fünften Flotte in Manama, Bahrain, ein. Teheran erklärte darüber hinaus, Stützpunkte in Katar, Kuwait und weiteren Golfstaaten attackiert zu haben.

Den Auftakt hatte ein US-amerikanischer Luftangriff auf Teheran gebildet, der nach wochenlangen Spannungen offenbar auf Khameneis Büros abzielte. Iranische Behörden bestätigten, dass sich der 86-jährige Oberste Führer zum Zeitpunkt des Angriffs nicht in der Hauptstadt befunden habe und an einen sicheren Ort gebracht worden sei.

⇢ Gemeinsamer Angriff von Israel und USA – Statement von Trump (VIDEO)



Touristen unter Beschuss

In Dubai erlebten Touristen den Raketenabfang aus nächster Nähe. Ein elf Sekunden langer Clip, der in sozialen Netzwerken mehr als eine halbe Million Aufrufe erzielte, zeigt den Moment, als iranische Geschosse über der Stadt abgefangen wurden. Urlauber, die am Pool lagen, beobachteten, wie sich zwei Rauchsäulen am strahlend blauen Himmel auftaten.

Will Bailey, ein britischer Tourist, der seinen ersten Tag in Dubai verbrachte, schilderte auf TikTok, er sei „aufgewacht, als würde der Dritte Weltkrieg beginnen“. Er berichtete, dass Raketen offenbar in Abu Dhabi eingeschlagen seien – rund eine Autostunde von Dubai entfernt. Als eine Radiodurchsage bestätigte, dass die britische Botschaft über Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate informiert worden war, scherzte sein Reisebegleiter: „Wir müssen uns noch eine Flasche besorgen – es könnte unsere letzte sein.“

Sichtlich nervös kaute Bailey an seinen Nägeln, als eine zweite abgefangene Raketenwelle gemeldet wurde. Als schließlich ein Todesopfer in Abu Dhabi bestätigt wurde, verstummte er kurz. „Jemand ist in Abu Dhabi gestorben“, sagte er zu seinem Freund. „Das Telefon zittert in meiner Hand. Scheiße.“

Weitere Videos aus der Stadt zeigten ähnliche Szenen. Auf einem Clip des Accounts @iknowuea sind dumpfe, hallende Detonationsgeräusche zu hören, während eine weiße Rauchsäule aufsteigt. „Verdammt nah“, sagt eine britische Stimme, eine andere ergänzt: „Das ist schon die zweite.“

Die britische Influencerin Leah Mai, die von London nach Dubai gezogen ist, postete nach dem Abfang einen kurzen Clip des Himmels und schrieb dazu: „Ab und zu wird man daran erinnert, dass man im Nahen Osten lebt. Ein Ort, an dem tatsächlich Bomben hochgehen. Verrückt.“ Jamie Smith, der den Moment beim Bier am Pool erlebte, berichtete von „drei lauten Knallen“ und ergänzte mit trockenem Humor: „Das Hotel verteilt kostenlose Eis am Stiel, als wäre alles in bester Ordnung.“

Die Angriffe beschränkten sich nicht auf die Emirate. Explosionen erschütterten auch Bahrain, Katar und Kuwait. In Manama bestätigten Behörden einen Raketeneinschlag in der Nähe des Hauptquartiers der US-Fünften Flotte – in sozialen Medien kursierende Aufnahmen zeigten eine mächtige Rauchsäule über dem Gelände. Auch aus Damaskus und aus Sidon im Südlibanon wurden Explosionen gemeldet, offenbar als Folge israelischer Abfangmanöver.

⇢ Explosionen in Teheran – Israel startet Angriff auf Iran (VIDEOS)



Die gemeinsame Operation trägt auf israelischer Seite den Namen „Lion’s Roar“, das US-Verteidigungsministerium – das Trump in „Department of War“ umbenannt hat – bezeichnete sie als „Epic Fury“. Großbritannien war nach eigenen Angaben nicht an den Angriffen beteiligt. Premierminister Keir Starmer berief für denselben Tag eine Sitzung des Regierungs-Notfallausschusses Cobra ein. Die britische Botschaft in Doha rief britische Staatsangehörige auf, Schutz zu suchen; Katar warnte seine Bevölkerung per Durchsage, in Gebäuden zu bleiben und Militärbasen weiträumig zu meiden.

Bereits am Freitag hatte London sein diplomatisches Personal aus dem Iran abgezogen. Mitarbeiter der britischen Botschaft in Tel Aviv sowie deren Angehörige wurden vom Außenministerium vorsorglich an einen anderen Ort verlegt. Ein Regierungssprecher betonte: „Dem Iran darf es niemals gestattet werden, Atomwaffen zu entwickeln. Deshalb haben wir kontinuierlich diplomatische Lösungen unterstützt.“

Der im Exil lebende iranische Prinz Reza Pahlavi rief die Bevölkerung seines Landes inmitten des sich abzeichnenden Zusammenbruchs der Islamischen Republik zum Aufstand auf. Die US-Angriffe bezeichnete er als „humanitäre Intervention“ und appellierte an die iranischen Sicherheitskräfte, ihrer eigentlichen Pflicht nachzukommen: dem Schutz des iranischen Volkes – nicht dem Schutz des Regimes. Wer nicht die Seiten wechsle, werde gemeinsam mit dem Obersten Führer Khamenei und dem derzeitigen Regime „untergehen“.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu warnte eindringlich davor, das iranische Regime mit Atomwaffen auszustatten. „Meine Brüder und Schwestern, Bürgerinnen und Bürger Israels – vor kurzer Zeit haben Israel und die Vereinigten Staaten eine Operation eingeleitet, um die existenzielle Bedrohung durch das Terrorregime im Iran zu beseitigen“, erklärte er. „Dieses mörderische Terrorregime darf niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangen, mit denen es die gesamte Menschheit bedrohen könnte.“

In Teheran selbst berichteten Augenzeugen von der ersten Explosion in der Nähe von Khameneis Büro am frühen Samstagmorgen. Unbestätigten Berichten zufolge gab es auch Explosionen in Isfahan sowie in Tabriz. Der iranische Luftraum wurde gesperrt, Mobilfunknetze brachen zusammen, und der Internetzugang sank laut dem Netzwerkbeobachtungsdienst NetBlocks um mehr als die Hälfte.

Israel warnte seine Bevölkerung, sich auf mögliche Gegenschläge vorzubereiten – Sirenen heulten bereits in weiten Teilen des Landes. Die israelischen Streitkräfte erklärten, es handle sich um eine „proaktive Warnung, um die Öffentlichkeit auf die Möglichkeit eingehender Raketen vorzubereiten“. Auch der israelische Luftraum wurde für den zivilen Flugverkehr gesperrt.

Trump bezeichnete das Regime am Morgen als „weltweiten Hauptsponsor des Terrors“ und betonte, es sei seit jeher US-Politik, dass dieses Regime niemals Atomwaffen besitzen dürfe. „Ich sage es noch einmal: Sie können niemals eine Atomwaffe haben. Dieses Regime wird bald lernen, dass niemand die Stärke der US-Streitkräfte herausfordern sollte.“ Dann wandte er sich direkt an die iranische Bevölkerung: „Eure Stunde der Freiheit ist gekommen.“ Er forderte sie auf, in Deckung zu bleiben, und drängte sie, nach dem Ende der US-Operation die Kontrolle über ihre Regierung zu übernehmen.

„Dies wird wahrscheinlich eure einzige Chance für Generationen sein.“