Raketen auf Palmeninsel – Ayatollah verschwunden

Raketen über Dubai, Bahrain und Kuwait – der Nahe Osten steht in Flammen. Ein Konflikt eskaliert mit atemberaubender Geschwindigkeit.

Iran hat US-Militärstützpunkte im gesamten Nahen Osten mit Raketenangriffen attackiert – als Reaktion auf einen gemeinsamen Militärschlag der USA und Israels, der sich gegen Irans Obersten Führer gerichtet hatte. Teheran bestätigte den Beschuss des Servicezentrums der Fünften US-Flotte in Manama, Bahrain, und erklärte darüber hinaus, Stützpunkte in Katar, Abu Dhabi und Kuwait getroffen zu haben. Auch aus Dubai, dem Irak und Jordanien wurden am Samstag Raketeneinschläge und Explosionen gemeldet.

Berichten zufolge wurde das Fairmont Hotel auf der Palm Jumeirah in Dubai von einer Rakete getroffen. In sozialen Netzwerken kursierende Videoaufnahmen zeigen das bei Touristen beliebte Gebäude in Flammen, während dichte Rauchwolken über der Stadt aufsteigen. Die Angriffe erfolgten, nachdem Iran als Vergeltung für den US-israelischen Luftangriff auf Teheran eine Welle von Raketenschlägen gegen Ziele in der gesamten Region eingeleitet hatte.

Videomaterial, das offenbar den Moment des Einschlags iranischer Raketen auf einen US-Marinestützpunkt dokumentiert, ist inzwischen aufgetaucht. Lokale Medien bestätigten, dass Iran das Servicezentrum der Fünften Flotte in Manama ins Visier genommen hat. Ein namentlich nicht genannter US-Beamter erklärte laut Medienberichten, die Explosion habe keine Todesopfer gefordert.

Chameneis Schicksal

Israelische Medien berichten unterdessen von zunehmenden Hinweisen darauf, dass Ayatollah Ali Chamenei bei dem Angriff auf seinen Teheraner Komplex ums Leben gekommen sein könnte. Zuvor hatten offizielle Stellen mitgeteilt, die Schläge hätten der Führung des iranischen Regimes und seinen Militärkommandeuren sehr erheblichen Schaden zugefügt. Seit dem US-israelischen Angriff am frühen Samstagmorgen ist Chamenei öffentlich nicht mehr in Erscheinung getreten, iranische Behörden hatten zuvor erklärt, er sei aus Teheran in Sicherheit gebracht worden.

Noch während in den frühen Morgenstunden des Samstags Bomben auf den Komplex des Obersten Führers niedergingen, skizzierte Donald Trump gegenüber der Washington Post seine Ziele für den Konflikt mit Teheran. Der Präsident erklärte, sein übergeordnetes Ziel sei die Freiheit für das iranische Volk. Berichten zufolge soll Chamenei in Kürze öffentlich auftreten – eine Ankündigung, die angesichts der Spekulationen über seinen Tod besondere Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Internationale Reaktionen

Der UN-Sicherheitsrat kam noch am selben Tag zusammen, um die Lage zu beraten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte eine Dringlichkeitssitzung eingefordert und erklärt, die Luftangriffe hätten schwerwiegende Folgen für den internationalen Frieden und die Sicherheit. Macron führte zudem separate Gespräche mit den Staatschefs Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars und Jordaniens sowie mit dem Präsidenten der autonomen Region Kurdistan.

Der britische Premierminister Keir Starmer rief zur Deeskalation auf, nachdem Großbritannien sich an den Angriffen nicht beteiligt hatte. In einer Erklärung vor der Downing Street betonte er, britische Flugzeuge seien an diesem Tag in der Luft, um britische Staatsbürger in der Region zu schützen. Gleichzeitig verurteilte er das iranische Regime als abscheulich und bekräftigte, dass es diesem niemals gestattet werden dürfe, Atomwaffen zu erlangen.

Das britische Außenministerium forderte britische Staatsangehörige in Saudi-Arabien auf, ihre Unterkünfte nicht zu verlassen. Britischen Staatsbürgern in Katar, Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait war bereits zuvor geraten worden, sich an sicheren Orten aufzuhalten. Reisen nach Israel und in die palästinensischen Gebiete werden vom Außenministerium derzeit generell abgeraten.

Im republikanischen Lager stieß der gemeinsame Militärschlag auf breite Zustimmung. Senator Lindsey Graham aus South Carolina bezeichnete den Präsidenten als schlimmsten Albtraum des Bösen und lobte die Operation als gut geplant. Graham, der am Donnerstag im Weißen Haus gesehen worden war und als einer der zentralen Berater in der Iran-Strategie gilt, schloss seinen Beitrag mit den Worten: Gut gemacht, Mr. President.

Der Vorsitzende der britischen Grünen, Zack Polanski, schlug hingegen deutlich schärfere Töne an. Er bezeichnete die USA und Israel nach dem Angriff als Schurkenstaaten und forderte, Großbritannien solle seine gemütliche Beziehung zu beiden Ländern überdenken.

Den Angriff selbst nannte er illegal und unprovoziert.