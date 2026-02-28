Gemeinsamer Angriff von Israel und USA – Statement von Trump (VIDEO)

Explosionen über Teheran, Sirenen in Israel – in der Nacht auf Samstag eskaliert ein Konflikt mit globaler Sprengkraft.

In den frühen Morgenstunden des Samstags hat Israel einen Präventivschlag gegen den Iran geführt. Das bestätigte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz (70) in einer offiziellen Erklärung. „Der Staat Israel hat einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen für den Staat Israel zu beseitigen. Infolgedessen wird in unmittelbarer Zukunft ein Raketen- und Drohnenangriff auf den Staat Israel und seine Zivilbevölkerung erwartet“, sagte Katz.

Gleichzeitig verhängte er über das gesamte israelische Staatsgebiet einen besonderen Ausnahmezustand für die Heimatfront. „Sie müssen den Anweisungen des Heimatfrontkommandos und der Behörden Folge leisten und sich in den geschützten Bereichen aufhalten“, so der Minister.

US-Beteiligung bestätigt

Auch die Vereinigten Staaten waren an der Militäroperation beteiligt, wie die „Times of Israel“ unter Berufung auf amerikanische Regierungsbeamte berichtet. Ein US-Regierungsbeamter erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, Washington habe Angriffe auf den Iran sowohl aus der Luft als auch von See aus durchgeführt.

Zeitgleich mit den Schlägen im Iran heulten in weiten Teilen Israels Sirenen auf – als Vorbereitung auf einen erwarteten Gegenschlag des Teheraner Regimes. Aus dem Iran meldeten lokale Medien Explosionen in der Hauptstadt Teheran, über der sich dichter Rauch ausbreitete.

Irans Gegenschlag droht

Wie Reuters unter Berufung auf einen iranischen Regierungsvertreter berichtete, wurde Oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei an einen sicheren Ort gebracht und halte sich nicht in Teheran auf. Einem Insider zufolge bereitet der Iran bereits einen Gegenschlag vor. Ein iranischer Vertreter kündigte gegenüber Reuters an, die Vergeltung werde vernichtend ausfallen.

Während die israelischen Angriffe liefen, wandte sich der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad über seinen offiziellen persischsprachigen Telegram-Kanal direkt an die iranische Bevölkerung. Der Mossad rief die Iraner dazu auf, dabei zu helfen, „den Iran zu seinen glorreichen Tagen zurückzuführen“, und forderte sie auf, „Fotos und Videos eures gerechten Kampfes gegen das Regime mit uns zu teilen“.