Auto schleudert 200 Meter – Hund stirbt, Herrchen schwer verletzt

Ein Abendspaziergang in der Steiermark endet mit einem Rettungseinsatz – und einem tragischen Verlust für den Betroffenen.

In Tillmitsch im Bezirk Leibnitz ist am Freitagabend ein 52-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Sein Hund kam bei dem Vorfall ums Leben.

Fataler Kontrollverlust

Gegen 20.25 Uhr verlor ein 21-jähriger Einheimischer auf der L602 aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw, der in nördlicher Richtung von Kaindorf kommend unterwegs war. Das Fahrzeug schlingerte rund 200 Meter über die Fahrbahn, bevor es rechts von der Straße abkam.

Der 52-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung befand sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem angeleinten Hund auf dem Gehweg. Beide wurden von dem außer Kontrolle geratenen Fahrzeug erfasst und mehrere Meter weggeschleudert. Der Mann kam schwer verletzt in einem Schneehaufen zum Liegen.

Hund stirbt vor Ort

Ein Notarzt übernahm die medizinische Erstversorgung vor Ort, anschließend wurde der Verletzte ins LKH Graz transportiert. Für den Hund gab es keine Rettung mehr – er starb noch an der Unfallstelle.

Ein beim Lenker durchgeführter Alkomattest verlief negativ.