Tierisch viel Platz: Große Hunde sitzen künftig neben Herrchen im Flieger

Großer Hund, großes Ticket: Eine europäische Airline erlaubt ab sofort etwas, wovon viele Tierbesitzer lange geträumt haben.

Ita Airways setzt als erste europäische Fluggesellschaft einen neuen Standard im Passagierluftverkehr: Die italienische Tochtergesellschaft des Lufthansa-Konzerns gestattet künftig auch größeren Hunden mit einem Gewicht von bis zu 30 Kilogramm, die Reise in der Kabine anzutreten. Für die Tiere wird ein eigener Platz am Fenster bereitgestellt, ausgestattet mit einem speziell saugfähigen Teppich – und separat verrechnet. Das Angebot richtet sich an jene Reisenden, die ihre Hunde nicht als Gepäck, sondern als Begleiter verstehen.

Geschäftsführer Joerg Eberhart begründet den Schritt mit einem gesellschaftlichen Wandel: Haustiere seien heutzutage vielfach „Teil der Familie“. Bislang war für größere Hunde ausschließlich der Transport im Frachtraum vorgesehen – eine Lösung, die für viele Tiere mit erheblichem Stress verbunden ist. Die Konsequenz für zahlreiche Hundebesitzer: entweder lange Autofahrten in Kauf nehmen oder auf Flugreisen gänzlich verzichten.

Strenge Sicherheitsauflagen

Für die Mitnahme gelten verbindliche Sicherheitsauflagen: Die Hunde müssen während des gesamten Fluges angeleint und mit einem Beißkorb ausgestattet sein. Mitreisenden, die unter Hundephobie leiden oder allergisch reagieren, steht ein Sitzplatzwechsel offen. Vorerst ist das Angebot auf Inlandsflüge innerhalb Italiens beschränkt; die italienische Luftfahrtbehörde Enac hat ihre Zustimmung bereits erteilt.

Lufthansa bleibt außen vor

Beim Mutterkonzern Lufthansa besteht derzeit kein Interesse daran, ein vergleichbares Modell zu übernehmen. Jede Airline trifft Entscheidungen über ihr Produktportfolio selbständig. Während bei den meisten Fluggesellschaften bislang ein Höchstgewicht von acht Kilogramm für Hunde in der Kabine gilt, hatte Ita Airways die Grenze bereits zuvor auf zehn Kilogramm angehoben.