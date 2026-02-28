Explosionen in Teheran – Israel startet Angriff auf Iran (VIDEOS)

Explosionen über Teheran, Luftalarm in Israel – in der Nacht auf Samstag eskaliert der Konflikt zwischen zwei Erzfeinden dramatisch.

In den frühen Morgenstunden des Samstags führte die israelische Luftwaffe überraschende Angriffe auf Ziele im Iran durch. Das israelische Verteidigungsministerium bezeichnete die Aktion als „Präventivschlag“. Verteidigungsminister Israel Katz gab bekannt, dass in Israel der Ausnahmezustand ausgerufen worden sei und der Luftraum für den zivilen Flugverkehr gesperrt werde.

Als Ziel der Angriffe nannte Katz die „Beseitigung von Risiken“. Über die konkreten Ziele der Luftangriffe lagen zunächst keine gesicherten Informationen vor. Das israelische Militär löste Luftalarm aus, um die Bevölkerung vor einem möglichen iranischen Gegenschlag zu warnen.

Das israelische Militär meldete, dass die Luftwaffe nach eigenen Angaben die Lufthoheit über dem Iran erlangt hat. Nach Angaben des israelischen Militärs wurde der iranische Generalstabschef Schadmani bei einem Luftangriff getötet.

Explosionen in Teheran

Aus dem Iran berichteten Nachrichtenagenturen von Explosionen in Teheran, ohne jedoch deren Ursache zunächst benennen zu können. Die iranische Nachrichtenagentur ISNA meldete, dass Rauch in der Nähe eines zentralen Stadtviertels gesichtet worden sei – jenem Bereich, in dem sich sowohl die Residenz des geistlichen Oberhaupts Ayatollah Ali Chamenei als auch das Präsidentenamt befinden.

Chamenei soll sich zum Zeitpunkt der Angriffe nicht in Teheran aufgehalten haben.

Auswirkungen auf Flugverkehr

Die erneute militärische Eskalation zwischen Israel und Iran hat unmittelbare Folgen für den zivilen Luftverkehr. Israel hat nach eigenen Angaben seinen Luftraum für zivile Flüge vorübergehend geschlossen – auch Iran und Irak zogen nach. Dies führt zu erheblichen Umleitungen – Airlines müssen Routen weiträumig um die betroffenen Gebiete legen, was sowohl längere Flugzeiten als auch höhere Betriebskosten nach sich zieht.

Bereits im Juni 2025 waren zahlreiche Flüge über den Nahen Osten betroffen, teils wurden komplette Verbindungen gestrichen oder Passagiere umgeleitet. Je nach weiterer Entwicklung der Lage sind zusätzliche Einschränkungen, Stornierungen oder Luftraumsperrungen denkbar, weshalb Passagiere dringend ihre Flüge mit den Airlines überprüfen sollten.