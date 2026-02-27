Budapest-Belgrad – Personenverkehr soll im März kommen

Neue Zugverbindung, mehr Strom: Ungarns Außenminister hinterlässt in Belgrad deutliche Spuren.

Der ungarische Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó hat angekündigt, dass der Personenverkehr auf der Schnellbahnstrecke zwischen Belgrad und Budapest spätestens am 27. März starten soll. Nachdem bereits Güterzüge auf der Strecke unterwegs sind, folgt nun der reguläre Passagierbetrieb.

Geplant sind täglich 16 Verbindungen, darunter mehrere Direktzüge mit Anschluss bis nach Wien. Die Grenzkontrollen sollen weitgehend während der Fahrt erfolgen, sodass sich die Reisezeit zwischen Belgrad und Budapest auf rund drei Stunden verkürzt. Der Ticketpreis soll bei etwa 25 Euro liegen.

⇢ Zugverbindung Budapest-Belgrad: Das sind die neuesten Infos



Der Ausbau der Zugverbindung wird als wichtiger Schritt angesehen, um die Infrastruktur zwischen den beiden Hauptstädten zu stärken und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu fördern. Zudem soll das neue Bahnprojekt zur Reduzierung der CO2-Emissionen beitragen, da mehr Menschen den Zug anstelle des Autos nutzen können.

⇢ Bahngeschichte geschrieben: Neue Verbindung Belgrad–Budapest jetzt aktiv!



Die Schnellbahnstrecke ist Teil eines größeren Projekts zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in der Region. Auch der Ausbau des Stromnetzes wird vorangetrieben, um die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien zu erhöhen und die Energiesicherheit zu stärken.