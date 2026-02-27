Von Kohle zu Kernenergie? Russland bietet Serbien Atomkraftwerk an!

Russland und Serbien nähern sich in einer heiklen Energiefrage an – und ein altes Gesetz steht dabei im Weg.

Moskau hat Serbien ein konkretes Angebot für den Bau eines Atomkraftwerks unterbreitet. Das gab der Chef des russischen Staatskonzerns Rosatom, Alexej Lihatschow, am Montag nach einem Treffen mit Serbiens Präsident Aleksandar Vucic in Belgrad bekannt. „Wir können ein Kraftwerk errichten, das zu 99 bis 100 Prozent ein russisches Produkt ist – oder es im Rahmen eines internationalen Konsortiums realisieren, mit maximaler Einbindung lokaler Zulieferer“, erklärte Lihatschow vor Journalisten.

Serbiens Energiedilemma

Serbien steht vor erheblichen energiepolitischen Herausforderungen: Rund 70 Prozent des Strombedarfs werden derzeit durch Kohlekraftwerke gedeckt, die zu den größten Umweltverschmutzern des Landes zählen. Hinzu kommt eine weitgehende Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen. Eigene Atomkraftwerke besitzt Serbien nicht – und ein gesetzliches Verbot, das in der Folge der Tschernobyl-Katastrophe 1989 eingeführt wurde, untersagt deren Bau bis heute.

Präsident Vucic bestätigte das Treffen auf seinem offiziellen Instagram-Profil. Demnach wurden mit dem Rosatom-Direktor Möglichkeiten zur Nutzung von Atomenergie in den Bereichen Pharmazie, Gesundheitswesen und Stromerzeugung erörtert. Darüber hinaus sei auch die Beteiligung serbischer Unternehmen an Atomprojekten in Drittländern sowie deren entsprechende Ausbildung besprochen worden.

Verbot bereits aufgehoben

Das vom Titel angesprochene Hindernis besteht faktisch nicht mehr: Serbien hat im November 2024 das seit 1989 geltende Verbot des Baus von Kernkraftwerken aufgehoben. Damit wurde der rechtliche Rahmen für die nun diskutierten Projekte bereits geschaffen.

Vucics Russland-Kurs

Bereits im Vorjahr hatten serbische Medien berichtet, dass Vucic bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Peking für eine stärkere Beteiligung russischer Unternehmen an Infrastrukturprojekten in Serbien geworben hatte.