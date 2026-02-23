Zugverbindung Budapest-Belgrad: Das sind die neuesten Infos

Zwischen zwei Hauptstädten bricht eine neue Ära an – und sie fährt mit bis zu 200 km/h. Die lang ersehnte Direktverbindung zwischen Belgrad und Budapest rückt in greifbare Nähe: Die neue Schnellbahnstrecke, die beide Hauptstädte miteinander verbinden soll, steht kurz vor der vollständigen Inbetriebnahme. Behörden beider Länder haben die finalen Schritte angekündigt – das Projekt, das den Personen- und Güterverkehr in der Region grundlegend verändern soll, tritt in seine letzte Phase.

Fahrplan & Preise

Den Auftakt macht der Güterverkehr: Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó gab bekannt, dass die ersten Güterzüge die gesamte Strecke ab dem 27. Februar befahren werden. Für Reisende öffnet sich das Streckennetz wenig später – der Personenverkehr soll laut ungarischen Angaben am 14. März anlaufen. Ministerin Sofronijevic präzisierte zudem den geplanten Fahrpreis: Eine Fahrkarte von Belgrad nach Budapest wird 32 Euro kosten, zahlbar auch im Dinar-Gegenwert.

Technisch ist die Strecke als zweigleisige, elektrifizierte Trasse für den gemischten Betrieb ausgelegt. Das wohl schlagkräftigste Argument für die neue Verbindung ist die drastisch verkürzte Reisezeit: Statt stundenlanger Fahrten mit veralteten Verbindungen werden Passagiere künftig in drei Stunden und fünfzehn Minuten ihr Ziel erreichen. Auf serbischer Seite sind Geschwindigkeiten bis zu 200 Stundenkilometer möglich; der ungarische Abschnitt zwischen Budapest und Kelebia wurde erfolgreich für bis zu 160 Stundenkilometer getestet, wobei Sicherheitsprüfungen die Stabilität von Gleis und Oberleitung bestätigten.

Strecke & Infrastruktur

Der serbische Streckenabschnitt umfasst 183,1 Kilometer und ist zwischen Belgrad und Subotica bereits seit Oktober 2025 in Betrieb. Auf ungarischer Seite wurden zwischen Soroksár und Kelebia zwei vollständig neue Gleise samt moderner Oberleitung errichtet; sämtliche Bahnhöfe und Fußgängerübergänge entlang der Trasse wurden dabei umfassend erneuert. Spezielle Messzüge absolvierten die Testfahrten, dynamische Prüfungen bestätigten die Systemstabilität auch bei hohen Geschwindigkeiten.

Das Großprojekt ist eingebettet in die chinesische Globalinitiative „Gürtel und Straße“ und gilt als eines der bedeutendsten Infrastrukturvorhaben Südosteuropas. Langfristiges Ziel ist es, die Schiene gegenüber Straße und Luftverkehr deutlich konkurrenzfähiger zu machen.

