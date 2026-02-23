Rangliste enthüllt: Die größten Airlines im Luftraum des Balkans!

Die Hauptstadtflughäfen der ehemaligen jugoslawischen Länder starten mit Rückenwind in den März: Alle großen Airports der Region verzeichnen im kommenden Monat ein spürbares Kapazitätswachstum – ein deutliches Signal dafür, dass die Sommerflugsaison 2026 in der Praxis bereits angelaufen ist, bevor sie offiziell Ende März beginnt. Als stärkste Kraft in der Region positioniert sich dabei Wizz Air, wie das Fachportal Ex-Yu Aviation News auf Basis aktueller Buchungsdaten berichtet.

Den Spitzenplatz unter den regionalen Flughäfen hält Belgrad: Im März stehen dort insgesamt 803.244 Sitzplätze auf Linienflügen zur Verfügung – ein Zuwachs von 11,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Größter Carrier bleibt Air Serbia mit 384.988 verfügbaren Sitzen, was einem Wachstum von 6,4 Prozent entspricht. Besonders dynamisch entwickelt sich Wizz Air: Die Billigfluggesellschaft stockt ihr Angebot am Flughafen Belgrad um 56.900 Sitze auf – ein Plus von 50,3 Prozent.

Auf Rang zwei folgt Zagreb mit 449.840 verfügbaren Sitzen im März, was einem Anstieg von 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Croatia Airlines dominiert mit einem Kapazitätsanteil von 41,2 Prozent und baut das Sitzangebot um rund 15.660 Plätze beziehungsweise 9,2 Prozent aus. Ryanair folgt auf dem zweiten Platz mit einem Marktanteil von 28,9 Prozent und einem Kapazitätszuwachs von 9,1 Prozent.

Skopjes starkes Wachstum

Der Flughafen Pristina kommt im März auf 385.234 verfügbare Sitze – ein prognostiziertes Wachstum von 6,6 Prozent. Marktführer ist GP Aviation mit einem Anteil von 32 Prozent, dahinter folgt easyJet mit 18,3 Prozent der Gesamtkapazität.

Das stärkste Wachstum in der Region verzeichnet Skopje: Der nordmazedonische Hauptstadtflughafen kommt im März auf 347.683 Sitze – ein Sprung von 40,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Verantwortlich dafür ist in erster Linie Wizz Air, die ihr Sitzangebot um 129.200 Plätze beziehungsweise 75,2 Prozent ausbaut und damit einen dominanten Marktanteil von 65,1 Prozent hält. Pegasus Airlines folgt mit weitem Abstand auf Rang zwei mit 8,9 Prozent.

Auch Sarajevo legt zu: Der bosnische Hauptstadtflughafen bietet im März 183.189 Sitzplätze auf Linienverbindungen an – ein Plus von 15,2 Prozent im Jahresvergleich. Ryanair verdoppelt dabei nahezu sein Angebot: Mit einem Zuwachs von 19.330 Sitzen beziehungsweise 97,9 Prozent steigt die irische Airline zum größten Carrier auf und hält künftig einen Anteil von 21,7 Prozent. Pegasus Airlines belegt mit 15,3 Prozent den zweiten Rang.

Wizz Air dominiert Region

Ljubljana verzeichnet mit 145.669 Sitzen auf Linienflügen ein Wachstum von 22,5 Prozent gegenüber März 2025. Größter Carrier am slowenischen Hauptstadtflughafen ist Turkish Airlines mit einem Anteil von 15,1 Prozent, gefolgt von Swiss mit 12,2 Prozent.

In Podgorica, wo Wizz Air Ende März eine neue Basis eröffnet, stehen im März 130.728 Sitze im Linienverkehr zur Verfügung – ein Anstieg von 8,4 Prozent. Das Rennen an der Spitze ist denkbar knapp: Air Montenegro führt mit 24.824 Sitzen, Wizz Air folgt mit 24.378 Sitzen dicht dahinter, Turkish Airlines belegt mit 23.750 Sitzen den dritten Platz.

In der Gesamtschau über alle Flughäfen der Region ist Wizz Air der volumenstärkste Anbieter, gefolgt von Air Serbia auf Rang zwei und Ryanair auf Rang drei. Die genannten Zahlen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung; Fahrplanrevisionen oder Anpassungen bei den eingesetzten Flugzeugtypen können im Laufe des Monats noch zu Verschiebungen führen.