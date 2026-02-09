Nach 13 Jahren Pause: Diese beiden Airlines bieten Flüge nach Dubrovnik an

Doppelter Neustart für eine vergessene Flugroute: Gleich zwei Airlines buhlen ab Juni um Passagiere zwischen Dubrovnik und Budapest – mit unterschiedlichen Strategien.

Die irische Billigfluglinie Ryanair nimmt ab diesem Sommer eine neue Saisonverbindung zwischen Dubrovnik und Budapest ins Programm. Die Ankündigung erfolgt nur kurz nachdem bereits der Konkurrent Wizz Air dieselbe Strecke präsentiert hatte. Die ungarische Airline wird vom 8. Juni bis 18. September dreimal pro Woche – jeweils montags, mittwochs und freitags – zwischen den beiden Städten pendeln.

Ryanair startet seinen Betrieb auf der neuen Route etwas früher als der Mitbewerber, nämlich bereits am 2. Juni. Die Flugverbindung soll bis zum 29. September aufrechterhalten werden und ebenfalls dreimal wöchentlich bedient werden, allerdings an anderen Tagen: dienstags, freitags und sonntags. Lediglich im September reduziert Ryanair die Frequenz auf zwei wöchentliche Flüge.

Wechselvolle Geschichte

Die Flugverbindung zwischen den beiden Touristenzielen hat eine wechselvolle Geschichte. Erstmals nahm die mittlerweile nicht mehr existierende ungarische Fluggesellschaft Malev im Juni 2004 den Betrieb auf dieser Strecke auf – damals ebenfalls mit drei wöchentlichen Verbindungen. Die Route wurde jedoch mit Ende des Sommerflugplans 2007 wieder eingestellt.

Nach einer langen Unterbrechung von 13 Jahren wagte die polnische LOT einen Neustart und bot in der Sommersaison 2020 einmal pro Woche, jeweils sonntags, Flüge zwischen Dubrovnik und Budapest an. Diese Verbindung wurde allerdings im darauffolgenden Jahr nicht mehr fortgeführt.

Verbesserte Anbindung

Nach dieser längeren Pause werden die beiden Städte in der kommenden Sommersaison nun besonders gut angebunden sein. Insgesamt stehen bis zu sechs wöchentliche Abflüge zur Verfügung, wodurch mehr als 2.000 Sitzplätze pro Woche in beide Richtungen angeboten werden, wie das Fachportal Croatian Aviation berichtet.