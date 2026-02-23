Vater erschießt Frau und Kinder – dann richtet er Waffe gegen sich

Ein Vermieter schlägt Alarm – was Polizisten danach in einer Wohnung in Strullendorf vorfinden, erschüttert die Region.

In einem Mehrfamilienhaus in Strullendorf (Landkreis Bamberg) hat die Polizei am Freitagabend vier Todesopfer aus einer Familie entdeckt. Der Vermieter hatte gegen 19 Uhr den Notruf gewählt, weil er seine Mieter nicht erreichen konnte und sich um sie sorgte. Eine Streife der Polizei Bamberg-Land rückte daraufhin zu dem Wohnhaus im östlichen Teil des Ortes aus.

Als die Beamten die verschlossene Wohnungstür öffneten, fanden sie eine 49-jährige Frau, einen 52-jährigen Mann sowie deren 14-jährigen Sohn und die sechsjährige Tochter – alle vier tot.

Familienvater als Täter

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand von Staatsanwaltschaft und Polizei erschoss der 52-jährige deutsche Familienvater zunächst seine Frau, den Teenager und das Kleinkind, bevor er die Waffe gegen sich selbst richtete. Der Mann war im Besitz einer gültigen waffenrechtlichen Erlaubnis und verfügte über mehrere Schusswaffen. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen an den Taten liegen den Behörden bislang nicht vor.

Neben den Kriminalbeamten waren auch ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Bamberg sowie ein Rechtsmediziner am Tatort, um die näheren Umstände des Vorfalls zu untersuchen.

Die Ermittlungen liegen in den Händen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Bamberg.