Drei Tote: Trans-Vater richtet Familie bei Eishockeyspiel hin

Ein Familienvater erschoss seine Ex-Frau und den gemeinsamen Sohn bei einem Eishockeyspiel in Rhode Island, nachdem er in sozialen Medien beunruhigende Warnungen gepostet hatte. Der 56-jährige Robert Dorgan, der sich als transgender identifizierte und auch unter dem Namen Roberta bekannt war, tötete seine Ex-Frau Rhonda sowie den 23-jährigen gemeinsamen Sohn Aidan und verletzte drei weitere Personen schwer, bevor er sich selbst das Leben nahm.

Die Tragödie ereignete sich bei einem Highschool-Eishockeyspiel in Pawtucket, Rhode Island. Die ersten Schüsse fielen kurz vor 14:30 Uhr. Einsatzkräfte trafen innerhalb von zwei Minuten nach dem ersten Notruf ein und fanden drei Tote sowie drei Schwerverletzte vor.

Polizeichefin Tina Goncalves bestätigte, dass Dorgan, der mit selbst zugefügten Schusswunden am Tatort gefunden wurde, der einzige Tatverdächtige sei. „Wir haben die Person mit dem Geburtsnamen Robert Dorgan identifiziert“, erklärte Goncalves. „Wir haben auch erfahren, dass die Person unter dem Namen Roberta bekannt ist und auch den Nachnamen Esposito verwendet.“

Beunruhigende Vorzeichen

Besonders erschütternd: Nur einen Abend vor der Bluttat hatte Dorgan auf einen Beitrag in sozialen Medien mit den Worten reagiert: „Macht uns weiter fertig, aber wundert euch nicht, wenn wir DURCHDREHEN.“ Die Ermittler vermuten als Tatmotiv einen häuslichen Konflikt zwischen Dorgan und seiner Ex-Frau.

⇢ Todeswarnung auf Zettel: Hilflose Familie nach Verlust staatlicher Unterstützung ausgelöscht



Aidans Großeltern kämpfen derzeit im Krankenhaus um ihr Leben, wie aus einem von seiner Stiefschwester eingerichteten Spendenaufruf hervorgeht. Amanda Wallace-Hubbard schrieb darin: „Unsere Familie wurde durch die tragischen Ereignisse in der Lynch Arena für immer verändert. Wir haben unseren geliebten Bruder Aidan und seine Mutter Rhonda verloren, die auch meine Stiefmutter war. Zusätzlich zu diesem unvorstellbaren Verlust befinden sich ihre Großeltern derzeit in kritischem Zustand.“

Dramatische Flucht

Videoaufnahmen der Schießerei zeigen offenbar einen jüngeren, Eishockey spielenden Sohn des Täters auf dem Eis, als sein Vater das Feuer eröffnete. Der Junge ist zu sehen, wie er rückwärts skatet, als die ersten Schüsse fallen. Dann dreht er seinen Kopf und flieht gemeinsam mit anderen Spielern und dem Schiedsrichter in Richtung Ausgang.

Der Bürgermeister von Pawtucket, Donald Grebien, erklärte, seine Polizei arbeite mit der Generalstaatsanwaltschaft von Rhode Island zusammen, „um sicherzustellen, dass die Fakten vollständig ermittelt werden.“

⇢ Amoklauf an Schule durch „Frau in Kleid“ – Zehn Tote



Er fügte hinzu: „Pawtucket ist eine starke und widerstandsfähige Gemeinschaft, aber heute Abend sind wir eine Stadt in Trauer.“

⇢ Streit wegen Geld: 82-Jähriger schießt auf Enkelin und begeht Suizid

