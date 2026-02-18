Direktoren entlastet: Neues Management startet ab Herbst

An Österreichs Pflichtschulen wird ab dem Schuljahr 2026/27 ein mittleres Management eingeführt. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) stellte die Neuerung am Mittwoch nach dem Ministerrat vor. Die Maßnahme soll Schulleitungen und Lehrkräfte von administrativen Aufgaben befreien und dadurch mehr Raum für qualitativ hochwertigen Unterricht und individuelle Schülerförderung schaffen.

Die Reform reagiert auf die wachsenden Herausforderungen im Schulalltag: zunehmender Organisationsaufwand, heterogenere Klassenstrukturen und die fortschreitende Digitalisierung. Schulleiter müssen heute neben ihrer pädagogischen Rolle immer stärker als Manager agieren.

„Das mittlere Management wird an unseren Schulen ab dem Schuljahr 26/27 für zusätzliche Entlastung sorgen“, erklärte Minister Wiederkehr: „Sowohl Lehrkräfte, als auch Direktorinnen und Direktoren können sich mit Einführung dieser sehr wichtigen Personengruppe wieder vermehrt ihren Kernaufgaben widmen, was zu einer weiteren Steigerung der Unterrichtsqualität führen wird.“ Gleichzeitig schaffe man für jene Lehrerinnen und Lehrer, die für Managementaufgaben freigestellt werden, eine neue Aufstiegsmöglichkeit.

Gestaffeltes System

Die Neuregelung sieht vor, dass Pflichtschulen künftig zusätzliche Zeitkontingente für Lehrkräfte erhalten, die die Schulleitung unterstützen. Die Zuteilung erfolgt nach einem gestaffelten System, das die Schulgröße berücksichtigt.

Während kleinere und mittelgroße Einrichtungen mit maximal 13 Klassen zwischen einer und sechs zusätzlichen Wochenstunden erhalten, profitieren größere Schulen deutlich stärker: Ab 14 Klassen stehen 10 Wochenstunden zur Verfügung, ab 15 Klassen sind es 13, ab 16 Klassen 14 und ab 17 Klassen 15 Wochenstunden.

Jede dieser Wochenstunden entspricht zwei tatsächlichen Arbeitsstunden. Pro Schule können bis zu vier Lehrkräfte mit administrativen, organisatorischen oder pädagogischen Koordinationsaufgaben betraut werden. Die Entscheidung, welche Personen welche Aufgaben übernehmen, liegt bei der Schulleitung.

Finanzierung

Das Konzept verfolgt das Ziel, Direktoren von Verwaltungsaufgaben zu entlasten, damit sie sich wieder verstärkt auf Schulentwicklung, Qualitätsmanagement und die Begleitung des Lehrpersonals konzentrieren können.

Für die Umsetzung dieser Reform stellt die Regierung jährlich zusätzliche 20 Millionen Euro bereit, wie der Bildungsminister erklärte. Diese Einigung sei „nach längeren Verhandlungen“ innerhalb der Koalition erzielt worden.

Die Umstrukturierung betrifft nicht nur Pflichtschulen. Auch an Gymnasien und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) wird die administrative Unterstützung ausgebaut. Kleinere Standorte mit weniger als acht Klassen erhalten eine zusätzliche Wochenstunde für Verwaltungsaufgaben.

Zudem entfällt die bisherige Obergrenze für Großschulen. Wie an Pflichtschulen können Schulleitungen die Ressourcen künftig auf mehrere Lehrkräfte verteilen und Leitungsteams bilden.

Auch an Berufsschulen wird ab Herbst die Möglichkeit geschaffen, die Aufgaben der stellvertretenden Schulleitung auf mehrere Lehrkräfte zu verteilen.