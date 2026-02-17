Pflege: Berufe mit Perspektiven

Wer einen erfüllenden Beruf mit Karrierechancen sucht, ist in der Pflege richtig. Ausbildungen gibt es ab 14 Jahren — oder auch auf dem 2. Bildungsweg, finanzielle Förderungen inklusive!

Pflege- und Betreuungsberufe sind vielfältiger als viele denken. Verschiedene Einsatzbereiche, hohe Eigenverantwortung und die Möglichkeit zu Weiterbildungen und Spezialisierungen machen eine Karriere in der Pflege attraktiv. Schon junge Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren finden auf sie zugeschnittene Ausbildungswege – mit und ohne Matura.

Im FSW Bildungszentrum gibt es passende Aus- und Fortbildungen für jede Lebensphase und jeden Anspruch, auch für Quereinsteiger:innen. Das Spektrum reicht von der Alltagsbegleitung über die Heimhilfe bis hin zur Pflegefachassistenz. Ein großes Angebot an Förderungen stellt sicher, dass Pflegeausbildungen auch für Menschen mit finanziellen Verpflichtungen möglich sind.

Am Arbeitsmarkt gefragt

Der Blick auf den Arbeitsmarkt zeigt: Gut ausgebildete Pflegefachkräfte sind stark gefragt. Bei allen Ausbildungen stehen Fachwissen und Professionalität im Mittelpunkt. Pflegeassistent:innen können z. B. nach der Ausbildung im Bereich der Hauskrankenpflege sowie in Einrichtungen der Langzeitbetreuung, in Krankenhäusern, in Tageszentren und in betreuten Wohngemeinschaften arbeiten. Auch eine Ausbildung zur höher qualifizierten Pflegefachassistenz ist für Pflegeassistent:innen möglich. Wer sich für diese Ausbildung entscheidet, kann unter vielen Jobs und Arbeitgebern wählen.

Förderungen für den Quereinstieg am 2. Bildungsweg

Die Entscheidung für eine Pflegeausbildung oder einen Berufswechsel hängt natürlich auch von den individuellen Lebensumständen ab. Finanzielle Unterstützung durch Förderungen erleichtern die Entscheidung für einen beruflichen Neuanfang. So wird es auch Personen, die bereits im Leben stehen und Verpflichtungen haben, möglich, einen Pflegeberuf zu erlernen.

Ob in Spitälern, Tageszentren oder in der mobilen Pflege – Fachkräfte bleiben gefragt, denn der Anteil älterer Menschen in unserer Gesellschaft steigt. Details zu Ausbildungen, Förderungen und Beratung gibt es im FSW Bildungszentrum.