Antrag in Kirche: Pater segnet Paar nach emotionalem Ja-Wort (VIDEO)

Ein Kniefall, ein Ring, ein Ja – und ein Pater, der den Moment mit einer Umarmung krönte.

In der Basilika des Heiligen Antonius im Zagreber Stadtteil Sveti Duh spielte sich kürzlich eine Szene ab, die niemand der Anwesenden so schnell vergessen dürfte. Mitten in einem spirituellen Abend kniete ein junger Mann vor seiner Freundin nieder, hielt ihr einen Ring entgegen – und hielt damit den Atem aller Umstehenden an. Als sie Ja sagte, segnete Pater Stjepan Brcina das frisch verlobte Paar noch vor dem Altar.

Der Antrag fand im Rahmen der spirituellen Abende „Duhovno duhovite veceri“ statt, die von Pater Stjepan regelmäßig geleitet werden.

Welle der Reaktionen

Das Video des Moments verbreitete sich rasch in den sozialen Medien und löste eine Flut an Glückwünschen aus. Pater Stjepan selbst kommentierte die Aufnahme mit den Worten: „Am Ende des Jugendtreffens kam es in der Kirche sogar zu einer Verlobung! Herzlichen Glückwunsch – möge Gottes Segen euch begleiten!“

Unter dem Beitrag überschlugen sich die Reaktionen. „Ich weiß nicht, was mich mehr bewegt – der Antrag selbst oder der Moment, in dem Pater Stjepan beide in den Arm nimmt“, schrieb eine Followerin. Andere ließen sich zu Kommentaren hinreißen wie „Wunderschön – auf dem besten Fundament“, „Was für eine Emotion“ oder „Ich musste sogar ein bisschen weinen“.

Auch der Humor kam nicht zu kurz. Ein Nutzer merkte augenzwinkernd an: „Na ja – was ist das für ein Antrag, wenn er nicht bei einem Thompson-Konzert stattfindet? Überhaupt nicht zeitgemäß.“ Und fügte rasch hinzu: „Spaß beiseite – herzlichen Glückwunsch und alles Gute für das künftige Brautpaar.“