Nach turbulenter Scheidung: Albaniens Prinz Leka will erneut heiraten

Neues Glück für den albanischen Kronprinzen: Nach turbulenter Scheidung will Leka noch dieses Jahr seine 16 Jahre jüngere Verlobte Blerta heiraten.

Der albanische Kronprinz Leka hat seine Hochzeitspläne öffentlich gemacht. In einem Gespräch mit dem Podcast „Inside Albania“ von Euronews Albania bestätigte der 43-Jährige, dass er seine 27-jährige Verlobte Blerta Celibashi noch in diesem Jahr heiraten wird. Die Feierlichkeiten sollen in Albanien stattfinden, wobei die Vorbereitungen bereits angelaufen sind. Ein konkretes Datum nannte der Thronfolger zwar nicht, versicherte jedoch: „Nach der Verlobung wird es nun eine Hochzeit geben, noch in diesem Jahr. Ja, das kann ich bestätigen.“

Erziehung der Prinzessin

Im Interview sprach der Kronprinz auch über seine fünfjährige Tochter Geraldine aus seiner ersten Ehe. Er schilderte die zahlreichen beglückenden Erlebnisse mit dem Mädchen und charakterisierte sie als äußerst fröhliches Kind mit lebhafter Vorstellungskraft. Allerdings vertritt er in einem Punkt eine klare Position: „Ich denke, meine Tochter muss sich ihren Titel erst verdienen, bevor sie ihn nutzen darf“, erläuterte der Prinz. Er möchte nicht, dass Geraldine sich als Prinzessin bezeichnet, da mit einem solchen Titel sowohl Pflichten als auch symbolische Bedeutung verbunden seien.

Frühere Beziehung

Die Verlobung mit Blerta Celibashi hatte Prinz Leka im Oktober des Vorjahres verkündet. Seine erste Verbindung mit der gleichaltrigen Prinzessin Elia endete im Jänner 2024 nach einer schwierigen Phase, in der beide Partner sich gegenseitig Gewaltvorwürfe machten. Die Scheidung wurde im Mai rechtskräftig.

Ungeachtet ihrer Trennung teilen sich Leka und seine frühere Ehefrau weiterhin die Erziehungsverantwortung für ihre gemeinsame Tochter Geraldine, die im Oktober 2020 zur Welt kam.