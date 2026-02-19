Horror in Jahorina: Kind hängt am Sessellift, dann der Sturz (VIDEO)

Drama im Skigebiet Jahorina: Ein Kind stürzt mehrere Meter von einer stehenden Seilbahn auf die Piste. Trotz schneller Hilfe bleibt ein schwerer Oberschenkelbruch.

In sozialen Netzwerken verbreitet sich derzeit ein Video eines dramatischen Unfalls vom Skigebiet Jahorina. Die Aufnahmen zeigen, wie am Mittwochnachmittag ein Kind am Korb einer stehenden Seilbahn hing und anschließend mehrere Meter tief auf die Piste stürzte. Umstehende Personen versuchten vergeblich, das Kind aufzufangen.

Einsatzkräfte des Bergrettungsdienstes trafen kurz nach dem Vorfall ein. Wie der Rettungsdienst gegenüber dem Sender BN bestätigte, wurde das verletzte Kind umgehend ins Krankenhaus Srbija in Ost-Sarajevo gebracht.

Medizinische Versorgung

Laut Auskunft der Klinik erlitt das Kind einen Oberschenkelbruch. Nach der Erstversorgung wurde die Verlegung zur weiteren Behandlung in eine Einrichtung nach Novi Sad veranlasst.