194 km/h statt 130: Probeführerscheinbesitzer rast über A2!

Drei Führerscheine, ein Samstag, eine Autobahn – auf der A2 erwischte die Polizei gleich mehrere Raser auf frischer Tat.

Ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Neunkirchen ist am Samstagvormittag auf der Südautobahn (A2) bei Schwarzau am Steinfeld mit 194 km/h geblitzt worden – bei einer dort geltenden Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Die Polizei hielt den jungen Mann an und nahm ihm noch an Ort und Stelle die Lenkerberechtigung vorläufig ab. Wie die Landespolizeidirektion in einer Aussendung mitteilte, wird zusätzlich eine Anzeige an die zuständige Bezirkshauptmannschaft erstattet.

Weitere Raser erwischt

Ebenfalls am Samstag registrierte die Polizei bei Geschwindigkeitsmessungen auf der A2 bei Biedermannsdorf zwei weitere Fälle massiver Tempoüberschreitungen. Ein 30-jähriger Autofahrer war in einem Abschnitt mit erlaubten 80 km/h mit 145 km/h unterwegs, eine 38-jährige Lenkerin am selben Streckenabschnitt mit 141 km/h. Auch in diesen beiden Fällen wurden die Führerscheine abgenommen und Anzeigen erstattet.