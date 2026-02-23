Seltener Riesenhai vor Kroatien gesichtet – Experten sind begeistert (VIDEO)

Vor der Insel Cres wurde ein seltener Riese gesichtet – und die Aufnahmen lassen Experten aufhorchen.

Vor der Insel Cres hat ein Follower des Blue World Institute in dieser Woche Videoaufnahmen eines großen Hais eingereicht, der durch die Adria zog. Obwohl die Bildqualität keine vollständige Gewissheit erlaubte, kamen Experten anhand der charakteristischen Form der Rückenflosse zu dem Schluss, dass es sich bei dem Tier mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Riesenhai handelt – wissenschaftlich bekannt als Cetorhinus maximus und damit die zweitgrößte Haiart weltweit.

In der Adria gilt die Art als selten, taucht entlang der östlichen Adriaküste jedoch in regelmäßigen Abständen auf. Die meisten belegten Beobachtungen konzentrieren sich auf die nördliche Adria, allen voran auf den Kvarner, der für seine hohe Zooplanktonbiomasse bekannt ist – und genau das ist es, wovon sich der Riesenhai ernährt.

Harmloser Riese

Auf Nahrungssuche bewegt er sich gemächlich mit weit geöffnetem Maul durchs Wasser und filtert dabei Plankton heraus. Trotz seiner beeindruckenden Erscheinung geht von ihm keinerlei Gefahr für Menschen aus. Mit einer Körperlänge von mehr als zehn Metern ist er nach dem Walhai der größte Hai der Welt – eine Dimension, die jene, denen eine Begegnung vergönnt ist, regelmäßig in Staunen versetzt.

Bürger als Forscher

Die Meeresforscher zeigten sich dankbar gegenüber all jenen, die weiterhin Aufnahmen und Beobachtungsberichte zur Verfügung stellen. Meldungen aus der Bevölkerung gewinnen für die Erfassung von Vorkommen und Wanderbewegungen mariner Arten in der Adria zunehmend an Bedeutung.

Wer eine Sichtung von Meeressäugern oder anderen auffälligen Meerestieren dokumentieren möchte, kann dies über die kostenlose App Marine Ranger tun. Eingereichte Fotos, Berichte und App-Einträge liefern der Wissenschaft verwertbare Daten und stärken gleichzeitig den Naturschutz. Jeder einzelne Beitrag hilft dabei, das Bild der marinen Artenvielfalt in kroatischen Gewässern zu schärfen und den Schutz des empfindlichen Adriaökosystems voranzutreiben.

