Pipeline-Krise: Zagreb bietet Ungarn und Slowakei Öl-Rettung an

Ausfall der Druschba-Pipeline, Streit um Energiesicherheit – Kroatien meldet sich mit einem klaren Angebot zu Wort.

Kroatien ist nach eigenen Angaben vollständig in der Lage, Ungarn und die Slowakei über die Adriatische Ölpipeline mit Erdöl zu versorgen. Premierminister Andrej Plenkovic bekräftigte, dass die Jadranski naftovod (JANAF, kroatische Adriapipeline) über ausreichende Kapazitäten verfüge, um beide Länder ohne Unterbrechung zu beliefern. Die Raffinerien des Energiekonzerns MOL in Ungarn und der Slowakei kommen gemeinsam auf einen jährlichen Verarbeitungsbedarf von 14 Millionen Tonnen – die Adriatische Ölpipeline hingegen kann bis zu 15 Millionen Tonnen pro Jahr durchleiten.

„Sie kann die gesamte für die Energiesicherheit Ungarns und der Slowakei benötigte Ölmenge gewährleisten. Die Pipeline ist keineswegs zweitrangig; aufgrund ihrer Kapazität kann sie als primäre Ölroute für beide Länder dienen“, sagte Plenkovic.

Budapests Vorwürfe

Den Vorwürfen aus Budapest, die Adria-Pipeline sei unzuverlässig und spiele lediglich eine untergeordnete Rolle, trat Plenkovic mit Nachdruck entgegen. Er unterstrich, dass die Leitung im Ernstfall als einzige Versorgungsroute fungieren könne und ihre Zuverlässigkeit außer Frage stehe. Derzeit laufen Gespräche zwischen JANAF, kroatischen Ministerien, Vertretern aus Ungarn und der Slowakei sowie der Europäischen Kommission.

Die Transporttarife seien vollständig marktkonform, betonte der Premierminister. „Der eigentliche Zweck der Adriatischen Ölpipeline besteht darin, Raffinerien bei der Sicherstellung der Versorgung zu unterstützen, sei es für Serbien, Ungarn oder die Slowakei“, fügte er hinzu.

Nicht-russisches Öl

Kroatien werde ausschließlich nicht-russisches Öl liefern – in Übereinstimmung mit den geltenden Sanktionsregelungen der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten gegenüber russischen Ölexporten. Plenkovic bestätigte, dass MOL für die bevorstehende Lieferperiode zusätzliche Tankerschiffe geordert hat. Die Ladungen werden im Hafen von Omišalj auf der Insel Krk angelandet und von dort aus nach Ungarn weitertransportiert.

Kroatien verstehe sich dabei als „Nachbar, Partner und Freund“, der sich für eine gesicherte Energieversorgung und das stabile Funktionieren der ungarischen und slowakischen Wirtschaft einsetze, so Plenkovic.

Hintergrund der Äußerungen sind anhaltende Ausfälle der Druschba-Pipeline, über die traditionell russisches Öl durch die Ukraine nach Ungarn und in die Slowakei fließt. Die Leitung wurde am 27. Januar 2026 beschädigt, woraufhin die Öllieferungen nach Ungarn und in die Slowakei gestoppt wurden. Plenkovic äußerte sich im Rahmen seines jüngsten Besuchs in Kiew, der anlässlich des vierten Jahrestages des erneuten russischen Angriffs auf die Ukraine stattfand.

Bei einem Treffen der Koalition der Willigen legte er ukrainischen Amtsträgern und europäischen Partnern die Position seines Landes dar.

