Ansprache von Netanjahu: Khamenei „nicht länger unter uns“

Irans mächtigster Mann ist seit den Angriffen nicht mehr aufgetaucht – und Netanjahu lässt keinen Zweifel an seiner Einschätzung.

In einer Fernsehansprache hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (76) erklärt: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Tyrann nicht mehr existiert.“ Die Aussage bezieht sich auf den iranischen Mullah-Führer Ali Chamenei (86) und deckt sich mit Berichten israelischer Medien, die seit den jüngsten Angriffen über den möglichen Tod des obersten Führers spekulieren. Sowohl die „Times of Israel“ als auch der Sender „Channel 12″ berichteten unter Berufung auf anonyme israelische Quellen, dass sich die Einschätzung verdichte, Chamenei sei bei dem Angriff ausgeschaltet worden.

Die israelisch-amerikanischen Luftangriffe auf den Iran fanden am 28. Februar 2026 statt. Bei den Angriffen wurde das Anwesen des obersten iranischen Führers Ali Chamenei in Teheran zerstört.

Irans Dementi

Die iranische Seite weist diese Darstellung entschieden zurück. Die staatliche Nachrichtenagentur Tasnim meldete, Chamenei sei am Leben und leite das iranische Militär aus einem gesicherten Operationsraum. Unabhängige Belege für diese Angaben liegen jedoch nicht vor. Seit den Angriffen auf iranisches Territorium ist der Mullah-Führer öffentlich nicht mehr in Erscheinung getreten.

Zusätzliche Nahrung erhalten die Spekulationen durch die Zerstörung von Chameneis Anwesen in Teheran, das bei dem Angriff getroffen wurde. Israelische Medien werten die Dementis der iranischen Seite als Propaganda und stellen damit die Glaubwürdigkeit der offiziellen Teheraner Verlautbarungen grundsätzlich in Frage.

