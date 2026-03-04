Slowenen-Evakuierung: US-Militärdrohne kreuzt Flugroute

Kranke Kleinkinder, Umwege über Dubai und eine US-Militärdrohne am Horizont – die Heimreise slowenischer Staatsbürger verlief alles andere als gewöhnlich.

Eine Maschine der jordanischen Fluggesellschaft Jordan Aviation ist am Vormittag vom Flughafen Maskat im Oman mit der ersten Gruppe slowenischer Staatsbürger an Bord in Richtung Heimat abgehoben. Die Evakuierung war notwendig geworden, nachdem die Betroffenen infolge des Krieges im Nahen Osten gestrandet waren. Der Abflug wurde durch Daten des Flugverfolgungsdienstes FlightRadar bestätigt.

Die Spannungen im Nahen Osten verschärften sich, nachdem die USA und Israel am Samstag Luft- und Raketenangriffe auf den Iran durchführten, woraufhin der Iran mit Gegenangriffen auf Israel und US-Militärstützpunkte in der Golfregion reagierte. Luftraumsperrungen und geschlossene Flughäfen in der Golfregion führten dazu, dass zahlreiche Staatsangehörige verschiedener Nationen gestrandet waren.

Das slowenische Regierungskommunikationsbüro Ukom teilte mit, dass die Rückholung der verbleibenden Staatsbürger planmäßig verlaufe und die Sicherheitslage in der Region laufend beobachtet werde. Die Sicherheit der im Ausland gestrandeten Sloweninnen und Slowenen habe oberste Priorität, hieß es – Regierung und zuständige Behörden setzten alles daran, sie so rasch und sicher wie möglich zurückzubringen.

Lange Reise heimwärts

Zuvor waren die Betroffenen mit Bussen von Dubai im Emirat Dubai in den Oman gebracht worden, von wo aus der Rückflug nach Slowenien organisiert wurde. Am Dienstag warteten die Reisenden am Flughafen Maskat auf ihre Heimreise – darunter auch Kleinkinder. Ein erst zehn Monate altes Baby soll sich in einem ernsten Gesundheitszustand befunden haben und am Flughafen Fieber von 40 Grad gehabt haben.

Das eingesetzte Flugzeug war zuvor aus Amman in Jordanien eingeflogen. Die Maschine von Jordan Aviation, die unter anderem Charterflüge betreibt, bietet Platz für etwas mehr als 140 Passagiere. Der Flug nach Slowenien werde sechs bis sieben Stunden dauern und eine Zwischenlandung beinhalten, erklärte Viktor Mlakar, Leiter der Konsularabteilung im slowenischen Außen- und Europaministerium, in der Sendung Ob osmih auf Radio Slovenija.

Die genaue Ankunftszeit in Slowenien blieb zunächst offen. Auf der Website des Flughafens Ljubljana war ursprünglich eine Landung um 6.55 Uhr angegeben worden – über eine Route via Scharm el-Scheich in Ägypten. Um 6 Uhr wurde jedoch mitgeteilt, dass neue Informationen erst um 10 Uhr folgen würden; dieser Termin wurde anschließend auf 11 Uhr verschoben.

Militärdrohne im Luftraum

Wie das Portal Slowenische Nachrichten berichtet, kreuzte die Flugroute des slowenischen Evakuierungsfluges eine amerikanische Militärdrohne vom Typ Northrop Grumman MQ-4C Triton. Da derartige unbemannte Luftfahrzeuge auch im zivilen Luftraum operieren, sind sie zur Signalaussendung verpflichtet und damit auf Flugverfolgungsdiensten sichtbar. Den verfügbaren Daten zufolge startete die Drohne von der US-Militärbasis Sigonella auf Sizilien und befand sich zum Zeitpunkt der Berichterstattung im Persischen Golf nahe der iranischen Küste.

Bei der MQ-4C Triton handelt es sich um ein Langstrecken-Aufklärungsflugzeug für große Höhen, das für die US-Marine zur maritimen Überwachung und nachrichtendienstlichen Aufklärung entwickelt wurde. Das Gerät basiert auf der Plattform des RQ-4 Global Hawk, kann über 30 Stunden in der Luft bleiben, erreicht eine Flughöhe von rund 17.000 Metern und ist mit einer Geschwindigkeit von bis zu 610 Stundenkilometern unterwegs.