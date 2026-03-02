Nahost-Krise legt globale Luftfahrt lahm – Evakuierungsflug kostet 350.000 Dollar

Dubai gesperrt, Luftraum gesperrt, Flüge gestrichen: Der Nahe Osten bringt die globale Luftfahrt zum Stillstand.

Der Konflikt im Nahen Osten hat die globale Luftfahrt in eine tiefe Krise gestürzt. Tausende Reisende sitzen an Flughäfen rund um den Globus fest – von Bali bis Frankfurt. Am härtesten trifft es die großen Golfcarrier: Emirates hat sämtliche Verbindungen von und nach Dubai bis 15 Uhr Ortszeit ausgesetzt, Etihad den Betrieb in Abu Dhabi bis 14 Uhr eingestellt.

Qatar Airways fliegt gar nicht mehr, nachdem der katarische Luftraum vollständig gesperrt wurde. Auch Air India strich am Sonntag alle Verbindungen von Delhi, Mumbai und Amritsar in europäische und nordamerikanische Metropolen. Flightradar24-Daten zeigen ein ungewohntes Bild: Über dem Iran, dem Irak, Kuwait, Israel, Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar herrscht nahezu vollständige Stille.

Dritter Tag in Folge

Die Lage verschärft sich weiter, seit Israel Luftangriffe auf die südlichen Vororte Beiruts geflogen hat und der Konflikt damit auf den Libanon übergreift. US-Präsident Donald Trump deutete an, amerikanische Militäreinsätze könnten noch bis zu vier Wochen andauern – eine Aussicht, die die Unsicherheit in der Branche zusätzlich anheizt. Dubai, das verkehrsreichste internationale Luftfahrt-Drehkreuz der Welt, ist bereits den dritten Tag in Folge geschlossen. Branchenkenner sprechen vom schwersten Einschnitt für die zivile Luftfahrt seit der Corona-Pandemie.

Der Dubai International Airport (DXB) und der Al Maktoum International Airport (DWC) haben den Flugbetrieb bis auf Weiteres ausgesetzt. Die Zahlen sprechen für sich: Laut der Flugverfolgungsplattform FlightAware waren am frühen Montagmorgen bereits 1.239 Flüge gestrichen. Am Samstag waren es knapp 2.800 Annullierungen, am Sonntag sogar 3.156. Wer es sich leisten kann, weicht auf Alternativen aus: Privatjets sind gefragt wie selten zuvor. Das Unternehmen Vimana Private verlangt für einen Charterflug von Riad nach Europa bis zu 350.000 Dollar. Saudi-Arabien gilt derzeit als einzige realistische Ausweichoption für alle, die die Region dringend verlassen müssen.

Börsen unter Druck

Parallel dazu geraten die Energiemärkte unter Druck. Der Brent-Rohölpreis schoss um bis zu 13 Prozent nach oben und erreichte 80 Dollar pro Barrel – mit Prognosen, die bis auf 100 Dollar deuten.

An den Börsen schlägt die Krise ebenfalls durch: Japan Airlines verlor 5,6 Prozent, Qantas 5,4 Prozent, Singapore Airlines 4,5 Prozent und Cathay Pacific 2,9 Prozent.