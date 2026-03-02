Jim Carrey sorgt für Wirbel bei Fans – „Das ist nicht er!

Ein Ehrenpreis, eine Rede auf Französisch – und ein Auftritt, der das Netz in Aufruhr versetzt hat.

Jim Carrey ist bei den 51. César Awards in Paris mit einem Ehrenpreis für sein Lebenswerk geehrt worden. Die Verleihung fand am 26. Februar 2026 statt. Der kanadische Schauspieler und Komiker zählt zu den prägendsten Figuren des internationalen Kinos – mit Rollen in Produktionen wie „Die Truman Show“, „Die Maske“ und „The Grinch“ hat er über Jahrzehnte hinweg sowohl komödiantisch als auch in dramatischen Fächern Maßstäbe gesetzt.

Seine Dankesrede trug Carrey auf Französisch vor. Darin verwies er auf seine familiäre Geschichte: Sein Ururgroßvater Marc François Carrey habe Frankreich vor etwa 300 Jahren verlassen und sei nach Kanada emigriert. Seinen Vater Percy Joseph Carrey würdigte er als den witzigsten Menschen, den er in seinem Leben kennengelernt habe, und richtete Dankesworte auch an seine Partnerin Min Ah, die ihn in seiner Arbeit unterstütze.

Spekulationen im Netz

Carrey, der inzwischen 64 Jahre alt ist und sich in den vergangenen Jahren weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hatte, sorgte bei seinem Auftritt vor allem mit seinem Erscheinungsbild für Gesprächsstoff. In sozialen Netzwerken kursierten zahlreiche Kommentare über die veränderte Optik des Hollywood-Stars – viele Nutzer gaben an, ihn kaum wiedererkannt zu haben.

Anfangs drehten sich die Spekulationen lediglich um sein Erscheinungsbild: Sein Gesicht wirke „anders“, „aufgedunsen“, seine Mimik ungewohnt. Einige fanden sogar, seine Art zu sprechen passe nicht mehr zu dem Mann, den sie aus Kultfilmen kennen. Vereinzelt wurde sogar über eine andere Augenfarbe spekuliert. Aussagen wie „Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber das ist nicht Jim Carrey“ oder „Ich habe einen Moment gebraucht, um zu erkennen, dass er es war“ verbreiteten sich rasch.

Doch bald nahmen die Gerüchte skurrile Züge an. In den sozialen Netzwerken kursiert erneut die alte Verschwörungserzählung, Jim Carrey sei vor Jahren durch einen Klon ersetzt worden. „Das ist nicht der echte Jim Carrey!“, heißt es dort. Ein Reporter soll den Schauspieler in Paris sogar direkt mit der Behauptung konfrontiert und gefragt haben: „Sind Sie der echte Jim Carrey?“ Seine irritierte Reaktion: „Was?!“

Mittlerweile gehen manche Nutzer noch weiter. Sie behaupten, der „echte Jim Carrey“ sei längst tot und durch ein Double ersetzt worden. Andere spekulieren, er habe angeblich brisantes Wissen über Hollywood besessen, das der Traumfabrik hätte schaden können – deshalb habe man ihn „austauschen“ müssen.

Kosmetische Eingriffe?

Abseits solcher Theorien wurden auch Vermutungen über mögliche kosmetische Eingriffe laut. Wie das Portal RadarOnline berichtet, äußerte sich die Schönheitschirurgin Millicent Rovelo dahingehend, dass Carrey möglicherweise eine Oberlidstraffung habe vornehmen lassen, was die Augen größer wirken lasse. Darüber hinaus erkenne sie „schwere Botox-Dosen“.