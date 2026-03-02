Rattengift-Schokolade neben Spielplatz ausgelegt – Polizei ermittelt

Nahe einem Spielplatz in Judenburg lauert eine tödliche Gefahr – ein Welpe entging ihr nur knapp. Die Polizei ermittelt.

In der obersteirischen Stadt Judenburg sind am Wochenende in der Nähe eines Spielplatzes mehrere Giftköder entdeckt worden. Ein erst 23 Wochen alter Welpe hatte dabei beinahe einen der präparierten Köder verschluckt. Die Besitzerin erkannte die Situation rechtzeitig und brachte das Tier umgehend in eine Tierklinik, wo es erfolgreich behandelt werden konnte.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Tierquälerei eingeleitet und ersucht die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Diese können unter der Telefonnummer 059 133 6300 bei der Polizeiinspektion Judenburg gemeldet werden.

Gefahr für Kinder

Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag, als die Frau mit ihrem Hund in einem Wiesenbereich nahe einem angrenzenden Spielplatz unterwegs war. Plötzlich bemerkte sie, dass ihr Tier etwas vom Boden aufnahm und im Begriff war, es zu fressen. Sie griff sofort ein und stellte fest, dass es sich um Schokoladenstücke handelte, die mit einer auffälligen blauen Substanz versetzt waren.

In unmittelbarer Umgebung wurden weitere gleichartig präparierte Stücke aufgefunden. Damit bestand nicht nur für andere Hunde, sondern auch für Kinder eine ernsthafte Gefährdung.

Rattengift vermutet

Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, wurden in dem Bereich noch zusätzliche Köder sichergestellt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um mit Rattengift präparierte Schokoladenstücke.