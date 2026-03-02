US-Jets abgestürzt – Anrainer verfrachten Pilot in Kofferraum (VIDEOS)

Abgestürzte Kampfjets, Feuer an der US-Botschaft, Raketenwarnung: Kuwait erlebt einen der dramatischsten Tage seit Jahren.

In Kuwait sind mehrere US-Militärflugzeuge abgestürzt, darunter mindestens ein Kampfjet des Typs F-15. Die Besatzungen hätten den Absturz überlebt, erklärte ein Sprecher des kuwaitischen Verteidigungsministeriums. Zur Ursache der Vorfälle äußerte sich der Sprecher nicht.

In sozialen Netzwerken verbreiteten sich unterdessen mehrere Videos, die zumindest einen der Abstürze dokumentieren sollen. Örtlichen Medienberichten zufolge konnten sich der Pilot des F-15-Jets sowie ein Waffenoffizier rechtzeitig aus der Maschine katapultieren.

Absturz nahe Stützpunkt

Weitere im Netz kursierende Aufnahmen sollen zeigen, wie Anwohner einen US-Kampfpiloten in einem Fahrzeug in Sicherheit brachten. Auch ein Fallschirm ist auf Bildern vom Absturzort zu erkennen. Der US-Sender CNN konnte die Videos geografisch einordnen und berichtete, der Absturz habe sich in unmittelbarer Nähe des US-Luftwaffenstützpunkts Ali al-Salem ereignet. Beim abgestürzten Flugzeug soll es sich um eine F-15 oder eine F/A-18 handeln – wobei auch die kuwaitischen Streitkräfte beide Typen in ihrer Flotte führen.

Eine offizielle Stellungnahme des US-Militärs blieb zunächst aus. Die Vereinigten Staaten unterhalten in dem kleinen Golfstaat rund 13.500 Soldaten, ohne dass das Militär den Vorfall bisher bestätigt hätte. Offen blieb auch die Frage nach der Ursache: Ob es sich um einen technischen Unfall, einen Abschuss durch eine iranische Rakete oder um versehentlichen Beschuss durch eigene Kräfte handelte, war zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht geklärt.

Botschaft in Alarmbereitschaft

Parallel dazu brach an der US-Botschaft in Kuwait offenbar ein Feuer aus. Augenzeugen berichteten der Deutschen Presse-Agentur von aufsteigendem Rauch an dem Gebäude, auch der Nachrichtensender Al-Arabiya bestätigte die Beobachtungen. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Die Botschaft selbst wandte sich mit einer eindringlichen Warnung an US-Bürger im Land: „Es gibt eine anhaltende Bedrohung durch Raketen und Drohnen über Kuwait. Kommen Sie nicht zur Botschaft.“ Amerikanische Staatsangehörige wurden aufgerufen, zu Hause zu bleiben und wachsam zu sein angesichts möglicher Angriffe im Land.

Kuwait befindet sich seit der Tötung des iranischen Obersten Führers Ali Khamenei in einer deutlich verschärften Sicherheitslage – ähnlich wie andere Golfstaaten, die seither unter Beschuss aus Teheran stehen. Dabei geraten insbesondere Einrichtungen des US-Militärs ins Visier. Im Zuge der amerikanisch-israelischen Angriffe weitete der Iran seine Angriffe auch auf die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Bahrain aus.