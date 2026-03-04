Iran-Krise trifft Österreichs Geldbörse hart

Der Nahostkonflikt trifft Österreich direkt an der Zapfsäule – und Experten warnen vor weiteren Folgen für Industrie und Geldbörse.

Die geopolitischen Spannungen rund um den Iran machen sich mittlerweile auch in Österreich bemerkbar. Auf Anfrage hat die Industriellenvereinigung die wirtschaftliche Lage eingeschätzt. „Internationale Energie- und Lieferketten sind sehr verletzlich“, erklärt Geschäftsführer Joachim Haindl-Grutsch – und aktuelle Krisen würden dies besonders deutlich vor Augen führen.

„Die temporäre Sperre der Straße von Hormus (zentrale Meerenge im Persischen Golf), einer der zentralen Handelsrouten für Öl und Flüssiggas, verschärft die Unsicherheit auf den globalen Energiemärkten“, so der IV-Experte. „Für Österreichs Industrie bedeutet diese Entwicklung kurzfristig steigende Energie- und Transportkosten.“

Warnung vor Inflation

Haindl-Grutsch betont die Bedeutung von Energie als entscheidenden Wettbewerbsfaktor und warnt davor, dass Preisanstiege inflationsverstärkend wirken könnten. Zugleich relativiert er: Sollte der Konflikt zeitlich begrenzt bleiben, halte sich das Ausmaß über das gesamte Jahr betrachtet in einem überschaubaren Rahmen.

Für ihn ist dennoch klar: „Die aktuellen Entwicklungen unterstreichen einmal mehr die Notwendigkeit der konsequenten Diversifizierung der Energieimporte, ohne lediglich eine Abhängigkeit durch eine andere zu ersetzen.“ Der Ausbau der dafür notwendigen Infrastruktur in Europa müsse zügiger vorangetrieben werden.

Preise steigen spürbar

Erste Auswertungen des ARBÖ belegen bereits einen spürbaren Anstieg an den Zapfsäulen. Im oberösterreichischen Durchschnitt lag der Dieselpreis zuletzt bei 1,561 Euro pro Liter, Benzin kostete 1,512 Euro.

Verglichen mit der Vorwoche – als Diesel noch 1,512 Euro und Benzin 1,468 Euro kosteten – ist der Preisanstieg deutlich erkennbar.