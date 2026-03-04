Kaum frei, schon wieder aktiv – Polenduo knackt 32 Busse

Kaum auf freiem Fuß, schon wieder aktiv: Zwei Männer hinterlassen in drei Bundesländern eine Spur der Verwüstung.

Zwei polnische Staatsbürger sollen im Februar in drei österreichischen Bundesländern – Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark – insgesamt 32 Firmenbusse aufgebrochen haben. Im Visier der Täter standen vorwiegend Firmenparkplätze sowie Einfahrten und Carports bei Einfamilienhäusern. Der entstandene Schaden durch entwendetes Werkzeug bewegt sich im sechsstelligen Euro-Bereich.

Den Erkenntnissen der Behörden zufolge reisten die Verdächtigen aus dem Nordwesten Polens nach Südböhmen, wo sie jeweils drei bis vier Tage verbrachten – und von dort aus jede Nacht nach Österreich fuhren, um Einbrüche zu begehen. Den Ermittlern des Landeskriminalamts Oberösterreich gelang es, gemeinsam mit der tschechischen Polizei und einer Observationseinheit die Spur der Männer zu verfolgen.

Festnahme nahe Prag

Das Ende der Einbruchsserie kam am 19. Februar: Auf dem Rückweg in Richtung Polen wurden die beiden Männer in der Nähe von Prag gestoppt. Bei der Kontrolle stellten tschechische Beamte Diebesgut im Wert von mehreren zehntausend Euro sicher. Auf Basis eines von der Staatsanwaltschaft Linz unverzüglich erwirkten Europäischen Haftbefehls wurden die Verdächtigen festgenommen.

Das sichergestellte Werkzeug soll aus Einbrüchen in den Bezirken Freistadt und Urfahr-Umgebung stammen. Die beiden polnischen Staatsbürger wurden am 27. Februar 2026 von Tschechien nach Österreich ausgeliefert und noch am selben Tag in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Gegenüber den Behörden zeigten sich beide geständig.

Vorstrafen in Deutschland

Den restlichen Teil der Beute sollen sie in Polen über das Internet an unbekannte Käufer veräußert haben. Bemerkenswert ist die Vorgeschichte der Verdächtigen: Beide waren erst im Oktober beziehungsweise November 2025 bedingt aus deutschen Gefängnissen entlassen worden.

Ein deutsches Gericht hatte sie 2024 in Osnabrück wegen Einbruchsdiebstählen zu Freiheitsstrafen von viereinhalb Jahren bzw. vier Jahren und neun Monaten verurteilt.