Weltkrieg vor der Tür: Wo wäre man noch sicher?

Während US-israelische Luftangriffe auf den Iran andauern und Teheran mit Drohnenattacken auf US-Einrichtungen antwortet, rückt eine Frage in den Vordergrund, die sich viele Menschen bisher nur in Filmen gestellt haben: Wo wäre man im Ernstfall sicher?

Die Lage hat sich dramatisch zugespitzt. Nach der Tötung von Ayatollah Ali Khamenei durch eine US-israelische Operation schlägt der Iran mit aller Macht zurück. Drohnenangriffe auf die US-Botschaft in Kuwait, Hisbollah-Raketen auf Israel, gestörte Schifffahrt in der Straße von Hormus – 12 bis 14 Prozent der EU-LNG-Importe aus Katar und ein Fünftel des globalen Ölhandels sind betroffen.

Die UNO fordert eine Untersuchung nach Berichten über einen Angriff auf eine Mädchenschule im Iran mit fast 200 Toten. US-Präsident Trump bezeichnet Gespräche mit dem Iran als „zu spät“, Teheran nennt Verhandlungen „derzeit sinnlos“. Die Spirale dreht sich weiter.

Österreich: 18.000 Staatsbürger in der Krisenregion

Für Österreich ist die Krise längst keine abstrakte Bedrohung mehr. 18.000 Österreicherinnen und Österreicher sind in der Krisenregion registriert. Außenministerin Meinl-Reisinger organisiert Rückholflüge – ein Flug für 180 Personen aus Maskat im Oman ist für Mittwoch geplant. Doch die bittere Realität: Die Hercules-Maschinen des Bundesheers sind nicht einsatzfähig. Österreich hat keine eigene Evakuierungskapazität.

Der Nationale Sicherheitsrat hat getagt und eine „erhöhte Bedrohungslage“ ausgerufen. Die Taskforce Versorgungssicherheit ist erstmals zusammengetreten. Die Nervosität in der Regierung ist spürbar.

Energiepreise explodieren – Wirtschaft unter Druck

Die wirtschaftlichen Folgen treffen Europa mit voller Wucht. Der TTF-Gaspreis hat sich innerhalb einer Woche verdoppelt und liegt nun über 60 Euro pro Megawattstunde. Die EU-Gasspeicher sind nur noch zu rund 30 Prozent gefüllt, in Deutschland sogar nur zu 21,6 Prozent – kritisch niedrig.

Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr warnt: „Die Auswirkungen sind komplex und abhängig von der Kriegsdauer.“ Eine Commerzbank-Analyse rechnet bei einem mehrmonatigen Konflikt mit plus einem Prozentpunkt Inflation im Euro-Raum. Energieintensive Branchen wie Chemie und Stahl sind akut gefährdet. Höhere Energiekosten treffen einkommensschwache Haushalte und KMU zuerst.

Nukleare Gefahr: IAEA-Chef warnt eindringlich

Besonders beunruhigend sind die Warnungen von IAEA-Chef Rafael Grossi. Er mahnt zur „äußersten Zurückhaltung“ und warnt vor möglichen Strahlungsaustritten aus iranischen Atomanlagen. Im Worst-Case-Szenario könnten Evakuierungen stadtgroßer Gebiete notwendig werden.

Die globale Kriegswahrnehmung ist alarmierend: Laut einer Ipsos-Umfrage aus dem Jahr 2024 erwarten 63 Prozent der Befragten in 30 Ländern innerhalb von 25 Jahren einen Weltkrieg zwischen Supermächten.

Wo wäre man sicher? Experten analysieren

Die Frage, die sich viele stellen: Gibt es überhaupt noch sichere Orte? Experten differenzieren – und mahnen zur Vorsicht vor vorschnellen Schlüssen.

Neuseeland gilt aufgrund seiner geografischen Isolation als relativ sicher. Weit entfernt von allen Konfliktherden, mit stabiler Demokratie und Selbstversorgungspotenzial.

Die Schweiz und Österreich profitieren vom Neutralitätsstatus und der alpinen Geografie. Die Distanz zur NATO bietet einen gewissen Puffer – wobei die Energieabhängigkeit Europas ein Risikofaktor bleibt.

Südamerika punktet mit geografischer Entfernung zu den Konfliktherden. Länder wie Uruguay oder Chile werden in Krisenszenarien oft genannt.

Doch Experten betonen: Europa ist zentral gefährdet – durch Energieabhängigkeit, NATO-Nähe und als potenzielles Ziel für iranische Vergeltungsschläge. Absolute Sicherheit gibt es bei einer globalen Eskalation nirgendwo.

Deeskalation wichtiger als Fluchtpläne

Die meisten Sicherheitsexperten priorisieren Deeskalation über Ortswechsel. Islam-Experte Thomas Schmidinger rechnet trotz erhöhter Bedrohungslage nicht mit einer Terror-Welle in Europa. Kurzfristig können Gasspeicher und Energiediversifikation die Risiken mildern.

Wirtschaftsweise Veronika Grimm fordert einen „Notfallplan für Europa via Energiemärkte“. Die Türkei unter Erdoğan will das Machtvakuum nach Khamenei füllen – der Westen muss das NATO-Mitglied einbinden.

Szenarien: Von Waffenruhe bis Totalkatastrophe

Im Best-Case-Szenario – einer Waffenruhe innerhalb von Wochen – bleiben die wirtschaftlichen Schäden begrenzt. Gaspreise normalisieren sich auf 40 bis 50 Euro, die Inflation bleibt unter drei Prozent, Österreicher können geordnet ausreisen.

Im Worst Case drohen monatelanger Krieg, Branchenstillstände, staatliche Hilfsprogramme, Gaspreise über 80 Euro und mögliche Rationierungen. Eine Ausweitung auf weitere Regionalmächte ist denkbar, ein NATO-Beistandsfall für Zypern nicht ausgeschlossen.

Die Journalistin Solmaz Khorsand stellte in der ZiB 2 die zentrale Frage: „Was ist der Plan in diesem Krieg? Wie viele Köpfe wollen sie abschlagen?“ Eine Antwort darauf hat derzeit niemand.