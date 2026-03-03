Günstig tanken in Österreich: So findest du die billigste Tankstelle in deiner Nähe

In Österreich steigen die Preise für Benzin und Diesel seit Beginn der Iran-Krise und den globalen Verwerfungen am Ölmarkt rasant an.

Für viele Pendlerinnen und Pendler, aber auch Familien, die aufs Auto angewiesen sind, wird das Tanken immer teurer – ein Liter Super oder Diesel hat inzwischen vielerorts Rekordwerte erreicht und kostet in Wien teils über 1,60 € pro Liter (je nach Anbieter und Ort). Um so wichtiger wird es, strategisch vorzugehen und nicht planlos jede Tankstelle anzusteuern.

Warum sich Preisvergleiche lohnen

Die Spritpreise in Österreich variieren nicht nur zwischen Bundesländern, sondern oft schon von Tankstelle zu Tankstelle im selben Bezirk. Diese Unterschiede entstehen durch Wettbewerb, Standort und Timing der täglichen Preismeldungen. Tankstellen dürfen ihre Preise pro Gesetz nur einmal am Tag erhöhen, Preissenkungen sind jederzeit möglich – was bedeutet, dass ein kurzer Blick auf die aktuellen Listen bares Geld sparen kann.

ARBÖ-Spritpreis- und Tankstellenfinder

Der Spritpreis‑ und E‑Tankstellenfinder des ARBÖ ist eine praktische Webseite des Automobilclubs ARBÖ, die aktuelle Preise von Diesel und Super 95 aus der Preistransparenz-Datenbank ausliest und die günstigsten Tankstellen pro Bezirk auflistet. Autofahrerinnen und Autofahrer können so schnell sehen, wo aktuell die niedrigsten Preise sind – etwa für Wien oder ein anderes Bundesland. Grundlage dieser Daten ist das gesetzliche Preistransparenzgesetz, das alle Tankstellen verpflichtet, Preisänderungen in Echtzeit zu melden.

Praxis-Tipp: Öffnen Sie die Seite vor dem Tankstopp und geben Sie Ihr Bundesland oder Ihren Bezirk ein – Sie erhalten eine direkte Liste der günstigsten Anbieter in der Nähe bzw. können gezielt nach Adresse oder Ort filtern.

ÖAMTC-Spritpreisinfo im Routenplaner

Auch der ÖAMTC bietet eine Spritpreis‑Information als Teil seines Routenplaners an. Über die ÖAMTC-App für Android und iPhone lässt sich unterwegs bequem prüfen, welche Tankstelle entlang Ihrer Route aktuell den besten Preis hat – inklusive Anzeige auf dem Smartphone. Dieser Service ist besonders hilfreich, wenn Sie auf längeren Fahrten unterwegs sind und gezielt günstige Stopps einplanen möchten.

Extras, die zusätzlich helfen

Neben den reinen Preisabfragen gibt es auch Apps wie Spritpreise Österreich (für Apple- und Android-Geräte verfügbar), die aktuelle Preise, Trends über die letzten Tage und eine Favoritenliste anzeigen. So behalten Sie auch die Preisentwicklung im Blick und können einstellen, dass Sie Push-Benachrichtigungen erhalten, sobald ein gewünschter Preis erreicht wird.

Strategien für noch mehr Ersparnis

Die Clubs selbst geben zusätzlich Tipps, wie man beim Tanken sparen kann:

Timing ist alles: Da Preissteigerungen meist einmal täglich um die Mittagszeit erfolgen, lohnt es sich, früher am Tag zu tanken, wenn möglich.

Da Preissteigerungen meist einmal täglich um die Mittagszeit erfolgen, lohnt es sich, früher am Tag zu tanken, wenn möglich. Wochentag nutzen: Preise sind tendenziell zu Wochenbeginn günstiger und steigen zum Wochenende hin.

Preise sind tendenziell zu Wochenbeginn günstiger und steigen zum Wochenende hin. Autobahntankstellen meiden: Hier gelten häufig die höchsten Preise – ein kurzer Abstecher in die Stadt kann sich finanziell lohnen.

In Zeiten hoher Spritpreise lohnt es sich, nicht einfach blind zur nächsten Tankstelle zu fahren. Mit Hilfe der Online-Spritpreislisten von ARBÖ und ÖAMTC, mobilen Apps und einem strategischen Blick auf Zeitpunkt und Ort des Tankens können Sie oft mehrere Cent pro Liter sparen – was vor allem bei vollem Tank schnell einen Euro-Betrag ausmacht.